Lào Cai: Bắc Hà thông qua Nghị quyết sáp nhập thôn mới nhất

HĐND xã Bắc Hà khóa II tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh). Ảnh: Phương Anh.

Tại kỳ họp, sau khi nghe các Ban HĐND báo cáo thẩm tra, UBND xã Bắc Hà trình 4 tờ trình gồm: Sắp xếp, tổ chức lại và thành lập các thôn trên địa bàn xã năm 2026; thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường; thành lập Phòng Kinh tế - Hạ tầng trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế thuộc UBND xã; điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức sau khi kiện toàn các phòng chuyên môn và thông qua đồ án quy hoạch chung xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Đối với phương án sắp xếp đơn vị thôn, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Bắc Hà có diện tích tự nhiên gần 18.000 ha, với hơn 30.000 nhân khẩu nhưng vẫn duy trì 59 thôn, trong đó có 28 thôn dưới 100 hộ dân.

Nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý, UBND xã đề xuất sắp xếp, tổ chức lại 57 thôn để thành lập 23 thôn mới, đồng thời giữ nguyên hai thôn Na Lo và Phéc Bủng.

Sau sắp xếp, toàn xã còn 25 thôn, giảm 34 thôn, tương đương giảm 57,63% so với trước. Phương án đã nhận được sự đồng thuận rất cao của Nhân dân, với 6.007 hộ tham gia lấy ý kiến, đạt trên 99,6%.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Phương Anh.

Về đồ án quy hoạch chung xã Bắc Hà, phạm vi quy hoạch khoảng 17.972 ha, quy mô dân số dự báo đến năm 2050 khoảng 58.000 người.

Đồ án định hướng xây dựng Bắc Hà trở thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, dịch vụ - thương mại và sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao; phát triển theo mô hình đa cực, lấy khu vực đô thị Bắc Hà hiện hữu làm hạt nhân.

Trong chương trình làm việc, các đại biểu HĐND xã đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực.

Đối với quy hoạch, các đại biểu đề nghị chú trọng bảo tồn cảnh quan tự nhiên tại khu vực đồi Nậm Cáy, đồi Ngải Thầu; quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông phục vụ phát triển du lịch và bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trường học.

Về phương án sắp xếp thôn, nhiều đại biểu đề nghị giữ nguyên tên gọi "Cốc Cài" thay vì sử dụng tên ghép "Nậm Làn Cốc Cài" như dự thảo nhằm bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa và tạo thuận lợi trong quá trình sử dụng.

Chủ tọa kỳ họp đã tiếp thu các ý kiến, giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, hoàn thiện theo quy định.

Trên cơ sở đó, HĐND xã Bắc Hà đã biểu quyết thông qua cả 4 nghị quyết với sự thống nhất cao.

Bắc Hà thông qua Nghị quyết sáp nhập thôn năm 2026, giảm 32 thôn so với trước đây. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Hà nhấn mạnh, sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để kiện toàn tổ chức bộ máy và định hướng phát triển không gian của xã trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng uỷ xã Bắc Hà đề nghị UBND xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch chung và Đề án sắp xếp thôn.

Đồng thời, sớm bố trí biên chế cho các phòng chuyên môn mới để bộ máy đi vào hoạt động hiệu quả.

Các Ban HĐND, đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường giám sát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.