Lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT tại 2 điểm thi

Sáng ngày 11/6, Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Lai Châu làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác coi thi tại 2 điểm thi trên địa bàn phường Tân Phong: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Chu Văn An.

Tại 2 điểm thi, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra toàn diện từ quy trình tổ chức coi thi, điều kiện cơ sở vật chất, công tác bảo mật, cho đến sơ đồ an ninh trật tự, phương án y tế và các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu (người đứng giữa) kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An. (Ảnh: Ánh Hồng)

Được biết, điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 23 phòng thi, với tổng số 442 thí sinh. Điểm thi Trường THPT Chu Văn An có 15 phòng thi, với 285 thí sinh đăng ký dự thi.

Đoàn công tác đánh giá cao việc triển khai bài bản, nghiêm túc và đúng quy chế của các điểm thi. Các lực lượng công an, y tế, thanh niên tình nguyện được bố trí đầy đủ, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn và hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Qua kiểm tra thực tế, ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng ứng trực tại các điểm thi.

Tại điểm thi trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có tổng số 420 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. (Ảnh: Ánh Hồng)

Xác định tính chất quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Lai Châu yêu cầu các điểm thi tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt quy chế thi; siết chặt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát vòng trong, vòng ngoài; chủ động, sẵn sàng các phương án, để xử lý các tình huống bất ngờ phát sinh.

“Từ việc bảo đảm tốt cơ sở vật chất, giữ vững an ninh trật tự, cho đến khâu an toàn thực phẩm... tất cả phải được kiểm soát chặt chẽ, góp phần đưa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh về đích an toàn, nghiêm túc và thành công trọn vẹn” – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh.