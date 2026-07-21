Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc xã Bảo Thắng hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 21/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Thắng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng xã Bảo Thắng. Ảnh: Thanh Nga.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng xã Bảo Thắng tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức với hơn 1.140 cuộc tuyên truyền, thu hút gần 30.000 lượt người tham gia. Việc ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh thông qua kênh Zalo Official Account "Lắng nghe dân nói" cùng 54 trang cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với người dân.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Nhân dân đã đóng góp xây dựng mới 3 km đường điện thắp sáng, 4 km đường cờ, huy động khoảng 5.000 lượt người tham gia các đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom gần 50 tấn rác thải. Bên cạnh đó, 49 Tổ công nghệ số cộng đồng đã hỗ trợ trên 640 lượt người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đã tổ chức 4 cuộc giám sát, phối hợp thực hiện 9 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp, sáp nhập thôn, bản với tỷ lệ đồng thuận đạt 99,1%.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Toàn xã có 2.442 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân đạt 60,9 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả. Dịp Tết Nguyên đán, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã trao 521 suất quà với tổng trị giá trên 325 triệu đồng đến các hộ nghèo, gia đình chính sách và đối tượng khó khăn; đồng thời hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết, giúp các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống.

Ông Lê Duy Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 6 tháng đầu năm tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Tại hội nghị, ông Lê Duy Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã, đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 6 tháng đầu năm.

Theo đó, toàn xã duy trì sản xuất 607,5 ha cây trồng vụ đông - xuân, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt trên 466,8 tỷ đồng, thu ngân sách đạt hơn 83 tỷ đồng. Đáng chú ý, Chiến dịch "120 ngày đêm về đất đai" đã hoàn thành rà soát 100% gần 5.000 thửa đất công, đồng thời giải phóng mặt bằng trên 95 ha phục vụ 4 dự án trọng điểm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống trường học được thực hiện hiệu quả, giảm từ 21 xuống còn 15 đơn vị; số hộ nghèo tiếp tục giảm 14 hộ. Địa phương cũng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp với tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Bà Bùi Thị Hải Vân, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Bảo Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, tập hợp và vận động quần chúng ở cơ sở. Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, biểu dương những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể xã Bảo Thắng trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Nga.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới nâng cao; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tại Hội nghị đã công bố các quyết định công nhận Trưởng ban Công tác Mặt trận; các quyết định chỉ định Chi hội trưởng các chi hội đoàn thể và Bí thư Chi đoàn tại các thôn sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị thôn trên địa bàn xã; đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Thắng đã tổ chức gặp mặt, tri ân và trao quà tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và trưởng các đoàn thể ở thôn nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.