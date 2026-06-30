Lâm Bình (Tuyên Quang) tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Lãnh đạo UBND xã Lâm Bình (Tuyên Quang) động viên nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Kim Thoa.

Theo báo cáo nhanh sợ bộ ban đầu của UBND xã Lâm Bình, mưa lớn đã gây lũ quét trên diện rộng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Đến 10 giờ sáng ngày 29-6, toàn xã ghi nhận 27 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở; trong đó có 16 ngôi nhà bị nước lũ tràn qua làm hư hỏng nhiều tài sản, 11 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Thiên tai cũng làm khoảng 50 ha lúa mới cấy bị ngập, vùi lấp; hàng trăm con gia cầm và nhiều gia súc bị nước lũ cuốn trôi và chết.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường giao thông, cầu cống, công trình thủy lợi trên địa bàn bị sạt lở, hư hỏng, tại một số khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất của người dân.

Nhiều công trình, diện tích hoa màu bị hư hỏng nặng do mưa lũ. Ảnh: Kim Thoa.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Lâm Bình đã khẩn trương huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng các lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Đồng thời, các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, nhân dân trên địa bàn đã khẩn trương xuống đồng hỗ trợ các hộ dân thu hoạch diện tích ngô bị ngập úng, gãy đổ nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Nhiều diện tích hoa màu có nguy cơ hư hỏng được thu hoạch kịp thời, góp phần giúp người dân sớm ổn định sản xuất sau thiên tai.

Hiện xã Lâm Bình đang tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Nhiều hộ dân tại xã Lâm Bình phải di dời khẩn cấp. Ảnh: Kim Thoa.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài từ đêm 28 đến rạng sáng 29/6 gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn, Đảng ủy xã Lâm Bình đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, lũ, bảo đảm an toàn cho nhân dân và sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Theo đó, mưa lũ đã gây thiệt hại về nhà ở, tài sản, kết cấu hạ tầng, giao thông, công trình thủy lợi, sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Dự báo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, Đảng ủy xã yêu cầu các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cùng các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai.

Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã khẩn trương kiểm tra, thống kê đầy đủ thiệt hại; ưu tiên cứu chữa người bị thương, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, bảo đảm lương thực, nước sạch, điện, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đồng thời, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định; huy động lực lượng khắc phục các tuyến giao thông, cầu cống, công trình thủy lợi, trường học, công trình nước sinh hoạt, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Bộ đội, dân quân, công an được huy động hỗ trợ người dân thu hoạch ngô do lũ quét, ngập nước. Ảnh: Kim Thoa.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã được giao phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và các lực lượng xung kích thường trực theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai; Trạm Y tế xã chủ động phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu cả hệ thống chính trị phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên báo cáo tình hình, huy động tối đa nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhanh chóng đưa đời sống, sản xuất trở lại bình thường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, trong 24 giờ qua, lượng mưa đo được tại xã Lâm Bình lên tới 217mm. Dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài đến hết đêm 1/7, có nơi lượng mưa vượt 300mm, xuất hiện các đợt mưa rất to trong thời gian ngắn.



Do mưa kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, ven suối ở mức rất cao, đặc biệt vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm.



Mực nước các suối tuy có thời điểm rút nhưng có thể dâng trở lại bất cứ lúc nào. Đất đã bão hòa nước nên sạt lở vẫn có thể xảy ra ngay cả khi trời tạnh mưa.



Chính quyền địa phương đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn.



Các hộ dân trong vùng có nguy cơ cần khẩn trương di dời đến nơi an toàn và chỉ trở về khi có thông báo của chính quyền. Những hộ ở chân dốc, sườn núi, ven suối cần chủ động rời khỏi khu vực nguy hiểm.



Người dân tuyệt đối không đi qua cầu, ngầm, đường tràn đang bị ngập nước; thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết và hướng dẫn của chính quyền.



Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như đất nứt, nước rỉ hoặc phụt ra từ sườn dốc, cây cối nghiêng đổ, xuất hiện tiếng động lạ trong lòng đất, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và báo ngay cho trưởng thôn hoặc lực lượng chức năng để kịp thời xử lý.