Lãi suất huy động vẫn chưa hạ nhiệt: Mức 9% với kỳ hạn 6 tháng xuất hiện tại nhiều ngân hàng

Mức lãi suất 9%/năm kỳ hạn 6 tháng xuất hiện tại nhiều nơi

Trong những ngày giữa năm, cuộc đua lãi suất các ngân hàng có vẻ giảm nhiệt trên bề mặt nhưng trên thực tế vẫn tiếp diễn trên nhiều mặt trận. Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tại nhiều ngân hàng đang dao động ở mức xấp xỉ 9%/năm.

Theo khảo sát của người viết, tại PVcomBank, ngân hàng có mức lãi suất niêm yết trên biểu cao nhất hiện nay, với số tiền gửi từ 100 triệu đồng, lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng là 9%/năm, kỳ hạn 12- 15 tháng là 9,2%/năm trong khi kỳ hạn 24 tháng là 8,8%/năm.

Tại Sacombank, mức lãi suất tiền gửi cũng được chào lên 9%/năm với kỳ hạn gửi 6 tháng, kèm theo quà tặng (số tiền gửi trên 1 tỷ đồng). Mức lãi suất 9%/năm với kỳ hạn 6 tháng cũng được một số ngân hàng khác chào mời như Vikki Bank, Cake by VPBank.

Đặc biệt tại nhóm Big4, lãi suất huy động cũng có chiều hướng nhích tăng, với số tiền gửi từ 1 tỷ hưởng lãi 8%/năm với kỳ hạn 6 tháng. Con số này mặc dù thấp hơn so với nhóm ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh nhưng là cao hơn so với hồi đầu năm.

Ngoài cuộc đua "lãi suất" các ngân hàng cũng tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng gửi tiền.

Mới đây nhất, ngân hàng ngoại Standard Chartered Việt Nam tung chương trình ưu đãi đặc biệt cho nhóm khách hàng là phụ huynh có con đang học tại các trường quốc tế, tư thục (theo danh sách gần 50 trường thoả mãn).

Theo đó, với mức tiền gửi 1 tỷ đồng, khách hàng sẽ trở thành khách hàng ưu tiên của ngân hàng và sẽ nhận được tối thiểu 20 triệu đồng trong vòng ba tháng từ các chương trình khuyến mãi của ngân hàng (có thoả mãn một số điều kiện nhất định).

Như vậy nếu cộng cả khoản thưởng 20 triệu này và lãi tiền gửi từ 8%/năm với số tiền gửi từ 1 tỷ đồng (hoặc 8,3%/năm với số tiền từ 5 tỷ đồng), tổng lợi tức thu về từ khoản tiền gửi 1 tỷ đồng có thể lên tới 60 triệu đồng, tương ứng lãi suất 12%/năm.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cũng vừa công bố chương trình khuyến mãi lớn dành cho người gửi tiền. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng sẽ nhận thêm điểm thưởng Sun Signature trị giá 25 triệu đồng; gửi 5 tỷ đồng nhận điểm thưởng trị giá 125 triệu đồng; gửi 10 tỷ đồng nhận điểm thưởng trị giá 250 triệu đồng.

Hay tại SeABank vừa công bố triển khai loạt ưu đãi dịp World Cup. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm được nhận lãi suất ưu đãi cao nhất lên tới 8,6%/năm. Ngân hàng cũng sẽ cộng thêm lãi suất cho khách hàng mới tới 0,2 điểm % khi gửi tiền.

Cuộc đua lãi suất khó hạ nhiệt?

Theo nhận định từ nhiều chuyên gia phân tích, lãi suất huy động ngân hàng khó giảm mạnh do chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động vẫn tiếp diễn.

Số liệu công bố mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết bình quân trong giai đoạn 5 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng tín dụng luôn cao hơn từ 3 - 4% so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn. Tính đến 15/6, chênh lệch này tiếp tục tiếp diễn, tăng trưởng tín dụng là 6,38% trong khi tăng trưởng huy động vốn chỉ đạt khoảng 4,3%, chênh lệch khoảng 2%.

Việc chênh lệch này kéo giãn hệ số tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR). Hệ số LDR của các ngân hàng Việt Nam hiện nay dao động từ khoảng 112% đến 117%, điều đó hàm ý rằng cứ 100 đồng huy động được thì đang cho vay ra 112 đồng, phần còn lại sử dụng các nguồn huy động khác không phải từ tiền gửi dân cư. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân đối vốn.

Chứng khoán MB (MBS) cho rằng các ngân hàng đang rơi vào tình thế tương đối khó khăn. Một mặt, họ phải đẩy mạnh huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng và duy trì các tỷ lệ an toàn theo quy định. Mặt khác, tuân theo định hướng điều hành của NHNN vẫn là giữ ổn định, thậm chí giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Để giảm bớt áp lực lên hệ thống, Chính phủ, các bộ ngành và NHNN đã chung tay vào cuộc, đưa ra nhiều quyết sách chưa từng có trước đó.

Đầu tiên phải kể đến Nghị quyết 168 của Chính phủ cho phép Bộ Tài chính nâng tỷ lệ tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng lên trên 50%. Trước đây, quy định tối đa chỉ là 50%, phần còn lại phải gửi tại Ngân hàng Trung ương. Việc nâng tỷ lệ này giúp các ngân hàng thương mại cải thiện các hệ số an toàn, đặc biệt là hệ số LDR.

Tiếp đó là sự ra đời của Thông tư 25 của NHNN điều chỉnh hệ số LDR, cho phép tính 25% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào hệ số LDR. Đại diện NHNN cho biết trong thời gian tới, nếu cần thiết, có thể tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh để đảm bảo các tỷ lệ an toàn tốt hơn.

Bên cạnh đó, NHNN cũng linh hoạt sử dụng hai kênh bơm thanh khoản trong ngắn hạn cho thị trường là các công cụ như thị trường mở (OMO) và nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (Swap). Nhờ đó, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng trong thời gian qua được giữ tương đối ổn định, lan toả một phần đến mặt bằng lãi suất trên thị trường 1.

Trong tháng 4, khi lãi suất có tín hiệu tăng nóng, Thống đốc NHNN đã chủ trì cuộc họp triệu tập tất cả ngân hàng thương mại để có những chỉ đạo chấn chỉnh. Sau đó, NHNN các tỉnh cũng đã triệu tập các cuộc họp với các ngân hàng trên địa bàn về việc tiết giảm chi phí, giảm lãi suất.

"Mặt bằng lãi suất của thị trường đã có sự ổn định trở lại. Mặc dù có rất nhiều khó khăn trong cân đối vốn nhưng ngành ngân hàng đã có dấu hiệu giảm lãi suất. Cụ thể là lãi suất huy động thì đã giảm 0,04% so với thời điểm trước ngày mùng 9/4, thời điểm thống đốc đã chỉ đạo, và lãi suất cho vay giảm khoảng 0,1%", ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ chia sẻ tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng sáng 2/7.