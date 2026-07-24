Lai Châu: Xác định phần mộ của 47 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 920 tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư

Họp báo thông tin về kết quả khảo sát, xác minh, tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng nay (24/7), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả khảo sát, xác minh, tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư.

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã báo cáo kết quả khảo sát, xác minh, tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư.

Các đại biểu dự họp báo cung cấp thông tin về kết quả khảo sát, xác minh, tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư. (Ảnh: N.M)

Theo đó, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lai Châu đã tổ chức khai quật, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Đường (huyện Tam Đường cũ) nay thuộc thôn Thanh Bình, xã Bình Lư.

Kết quả khai quật phần mộ liệt sĩ tập thể tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu phát hiện số lượng lớn xương người, trong đó nhiều xương đã bị phân hủy, không còn xác định được từng bộ hài cốt riêng biệt. Quá trình khai quật còn phát hiện nhiều di vật như: Đầu đạn, vỏ đạn súng trường, bút mực, bọc vải cùng một số hiện vật khác có giá trị phục vụ công tác xác minh.

Đại tá Triệu Kim Thắng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc buổi họp báo. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trên cơ sở kết quả khai quật, Ban Chỉ đạo tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội thảo (quy mô nhỏ) mời nhân chứng, kết hợp làm việc với Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2, đồng thời đối chiếu tài liệu lịch sử hoàn toàn trùng khớp. Theo đó, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lai Châu xác định, phần mộ được khai quật là phần mộ của 47 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 920 thuộc Trung đoàn 148, Quân khu Tây Bắc và Ban Cán sự Đảng huyện Phong Thổ (cũ). Những cán bộ, chiến sĩ kể trên đã anh dũng hy sinh trong trận đánh với quân Pháp vào ngày 14/2/1951, tại bản Mường Cấu (nay thuộc thôn Thanh Bình).

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lai Châu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn bảo quản, quản lý chặt chẽ hài cốt liệt sĩ và các di vật thu được trong quá trình khai quật; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện khu mộ tập thể, bia ghi công và các hạng mục phụ trợ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư đảm bảo trang nghiêm, đúng quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ theo đúng nghi thức, bảo đảm trang trọng, chu đáo, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc…

Ông Lê Đức Dục – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh ủy Lai Châu kết luận buổi họp báo. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phát biểu kết luận buổi họp báo, ông Lê Đức Dục – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí thông tin đầy đủ, chính xác về danh tính, bối cảnh, thời điểm các liệt sĩ hy sinh, để từ đó làm rõ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, lòng yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Các cơ quan thông tấn báo chí cũng cần thông tin về việc thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nói chung và quá trình khảo sát, xác minh, tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang, để thấy rõ được trách nhiệm, mong muốn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong việc tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ…