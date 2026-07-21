Lai Châu: Xã Nậm Hàng khẩn trương phát động ủng hộ, chung tay xoa dịu nỗi đau lũ lụt tại "tâm lũ" Mường Than

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hà Văn Sơn, Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nậm Hàng; Vàng A Dơ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn.

Tại lễ phát động, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nậm Hàng đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế, các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà hảo tâm cùng toàn thể Nhân dân phát huy tinh thần tương thân tương ái.

Xã Nậm Hàng phát động ủng hộ người dân xã Mường Than. Ảnh: Xã Nậm Hàng

Đồng thời, nhấn mạnh rằng, sự đóng góp thiết thực từ mỗi cá nhân và tập thể trong thời điểm lúc này là vô cùng quý giá, nhằm trực tiếp chia sẻ khó khăn, hỗ trợ giúp đỡ người dân xã Mường Than từng bước vơi bớt đau thương, sớm phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống sau thiên tai thảm khốc.

Ngay sau lời phát động, buổi lễ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và đồng thuận vô cùng cao từ tất cả các tổ chức, cá nhân, cán bộ và người dân tham gia.

Cũng trong sáng 21/7, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu trao kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở đất, đặc biệt là tại xã Mường Than. Ngay sau khi phát động, nhiều đơn vị đã thực hiện quyên góp ngay tại cơ quan. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã phát động mỗi cán bộ công chức ủng hộ 1 ngày lương với tổng số tiền gần 33 triệu đồng.

Sự đóng góp thiết thực từ mỗi cá nhân và tập thể trong thời điểm lúc này là vô cùng quý giá, nhằm trực tiếp chia sẻ khó khăn, hỗ trợ giúp đỡ người dân xã Mường Than. Ảnh: Xã Nậm Hàng

Tại buổi tiếp nhận sáng nay, nhiều cơ quan, đơn vị đã trao kinh phí hỗ trợ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Trong đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ủy quyền cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu trao 300 triệu đồng; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu hỗ trợ thêm 50 triệu đồng với tổng kinh phí 350 triệu đồng.

Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước khu vực VII trao tặng 50 triệu đồng; Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ 5 triệu đồng để góp phần giúp Nhân dân vùng thiên tai sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.



Toàn bộ kinh phí tiếp nhận sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan, địa phương phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, góp phần giúp người dân Mường Than và các địa phương bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Quang cảnh lễ phát động ủng hộ tại xã Nậm Hàng. Ảnh: Xã Nậm Hàng

Trước đó, theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, tính đến hết ngày 20/7, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề tại các địa phương của tỉnh. Có 1.186 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 38 nhà sập hoàn toàn 59 nhà thiệt hại từ 30-50%; 853 nhà thiệt hại nhẹ dưới 30%; 30 nhà bị ngập nước; 526 hộ dân phải sơ tán do nằm trong vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở cao.

Mưa lũ cũng làm thiệt hại hơn 697ha cây trồng các loại; nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, trụ sở, trường học và tài sản khác của nhân dân bị thiệt hại, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 550 tỷ đồng.

Riêng tại xã Mường Than, mưa lũ đã khiến 6 người chết, 2 người mất tích, 8 người bị thương. Lũ quét, sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp tới 899 hộ với 4.263 nhân khẩu tại các bản: Chít, Nậm Sáng, Noong Thăng, Sắp Ngụa, Khì, Nậm Vai. Khoảng 200 nhà dân bị thiệt hại, trong đó, 24 hộ bị thiệt hại hoàn toàn; 20 hộ bị hư hỏng, không thể khắc phục; 156 hộ dân nằm trực tiếp trong vùng lũ quét, bị hư hỏng và phải di chuyển đến nơi an toàn.

Khoảng 300ha lúa, hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi, vùi lấp bởi đất đá, gần như không thể phục hồi. Các tuyến đường Quốc lộ 32 chiều dài khoảng 800m bị hư hỏng nặng gây ách tắc giao thông; Đường Quốc lộ 279 có 3 điểm sạt lở gây tắc đường cục bộ; khoảng 1.830m đường giao thông nội bản bị ảnh hưởng; khoảng 2,5km kênh thủy lợi bị hư hỏng, đổ gãy 30 cột điện.

Trường tiểu học Phúc Than bị bùn đất vùi lấp sân trường, lớp học; Trường mầm non Phúc Than đổ khoảng 150m tường rào, sập nhà kho, hư hỏng một số bộ thiết bị dạy học đồng bộ, và các tài sản khác, thiệt hại lên đến 250 tỷ đồng.