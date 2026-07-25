Lai Châu: Xã Lê Lợi kiểm tra các điểm sạt lở, kịp thời động viên gia đình nạn nhân tại bản Pú Đao

Khảo sát các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng

Những ngày qua, trước diễn biến phức tạp của thời tiết do mưa bão kéo dài, tình hình thiên tai tại nhiều địa bàn vùng cao của tỉnh Lai Châu tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Mưa lớn tích tụ qua nhiều ngày khiến nguy cơ sạt lở đất, sụt lún tại các vùng đồi núi tăng cao, đe doạ trực tiếp đến tính mạng và tài sản của bà con Nhân dân.

Trước tình hình cấp bách đó, chiều ngày 25/7, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Ngọc Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lê Lợi làm trưởng đoàn đã trực tiếp xuống địa bàn bản Pú Đao để nắm bắt tình hình.

Ông Nguyễn Ngọc Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lê Lợi và đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực địa tại các khu vực sườn đồi, taluy và trục đường giao thông xung yếu. Ảnh: Xã Lê Lợi

Tại bản Pú Đao, đồng chí Nguyễn Ngọc Kiệm và đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực địa tại các khu vực sườn đồi, taluy và trục đường giao thông xung yếu. Đây là những vị trí đang có nguy cơ sạt lở, sụt lún nghiêm trọng do lượng mưa lớn kéo dài.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo Đảng ủy xã Lê Lợi yêu cầu các lực lượng chức năng tại chỗ và Ban Quản lý bản Pú Đao không được lơ là, chủ quan; cần tăng cường công tác túc trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời phát hiện các vết nứt đồi, điểm sụt lún để chủ động cảnh báo và triển khai phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xấu xảy ra.

Cũng trong chuyến công tác tại bản Pú Đao, đồng chí Nguyễn Ngọc Kiệm và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chia buồn sâu sắc và động viên gia đình công dân không may bị tử vong do đợt mưa lũ vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lê Lợi đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước sự mất mát to lớn của gia đình có người bị tử vong do mưa lũ. Ảnh: Xã Lê Lợi

Tại gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lê Lợi đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước sự mất mát to lớn của gia đình. Đồng chí gửi lời chia buồn chân thành, đồng thời động viên thân nhân người bị nạn cố gắng nén đau thương, nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt để sớm ổn định lại tinh thần và cuộc sống.

Sự xuất hiện và động viên kịp thời của lãnh đạo Đảng ủy xã Lê Lợi không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sâu sát cơ sở của cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn mang đến nguồn hỗ trợ tinh thần ấm áp, giúp gia đình nạn nhân vững tin hơn để sớm vượt qua nỗi đau thiên tai.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lê Lợi nhấn mạnh, địa phương cần tiếp tục rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn bản Pú Đao cũng như trên toàn xã. Ảnh: Xã Lê Lợi

Chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai trên địa bàn

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lê Lợi nhấn mạnh, địa phương cần tiếp tục rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn bản Pú Đao cũng như trên toàn xã.

Đồng thời, cấp ủy và chính quyền xã chỉ đạo huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng dọn dẹp các điểm sạt lở nhỏ trên các tuyến đường giao thông để bảo đảm lưu thông an toàn cho người dân. Chính quyền địa phương quyết tâm thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ do mưa bão gây ra, bảo vệ tối đa an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.