Lai Châu: Xã Hua Bum kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ di dời 74 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Di dời khẩn cấp 74 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm

Sáng 23/7, đoàn công tác xã Hua Bum do ông Phan Văn Cốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và ông Nguyễn Đức Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế mặt bằng khu sắp xếp ổn định dân cư bản Pắc Pạ và tiến độ di chuyển các hộ dân đến nơi ở mới. Hoạt động kiểm tra nhằm kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo xã Hua Bum trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ di dời 74 hộ dân đến nơi ở mới an toàn trước mùa mưa bão. Ảnh: Xã Hua Bum cung cấp

Theo báo cáo, khu tái định cư bản Pắc Pạ được quy hoạch để bố trí chỗ ở mới cho 74 hộ dân thuộc diện phải di dời khẩn cấp. Đây là những hộ dân sinh sống tại khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất rất cao, đặc biệt nguy hiểm trong mùa mưa bão. Việc triển khai công tác sắp xếp, ổn định dân cư được xác định là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm tuyệt đối tính mạng, tài sản của Nhân dân, đồng thời giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống lâu dài.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, đoàn công tác ghi nhận các lực lượng của xã cùng các đơn vị liên quan đã tích cực triển khai nhiều phần việc. Các đơn vị đã huy động nhân lực, phương tiện tập trung san gạt mặt bằng, hỗ trợ người dân di chuyển nhà cửa và tài sản đến khu vực mới. Tính đến thời điểm kiểm tra, phần lớn các hộ dân trong diện di dời đã được bố trí vị trí đất ở theo đúng quy hoạch.

Khu tái định cư bản Pắc Pạ được quy hoạch để bố trí chỗ ở mới cho 74 hộ dân thuộc diện phải di dời khẩn cấp. Ảnh: Xã Hua Bum cung cấp

Tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng và điện sinh hoạt

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cũng cho thấy công tác di dời vẫn còn tồn tại một số khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Hiện tại, vẫn còn 15 hộ dân thuộc nhóm Đán Đón (bản Pắc Pạ) chưa được bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, hệ thống điện sinh hoạt tại khu mặt bằng mới vẫn chưa được đấu nối, khiến các hộ dân đã chuyển đến gặp rất nhiều khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, Bí thư Đảng ủy xã Hua Bum Phan Văn Cốc nhấn mạnh: “Công tác sắp xếp, ổn định dân cư không chỉ là giải pháp cấp bách trước mắt nhằm bảo vệ an toàn cho Nhân dân mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền và các lực lượng cần triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm cao nhất”.

Bí thư Đảng ủy xã Hua Bum Phan Văn Cốc cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên người dân. Ảnh: Xã Hua Bum cung cấp

Bí thư Đảng ủy xã Hua Bum yêu cầu UBND xã, các phòng, ban chuyên môn, lực lượng chức năng và đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với ngành điện lực để sớm cấp điện cho khu tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đối với 15 hộ dân thuộc nhóm Đán Đón chưa được bàn giao mặt bằng, lãnh đạo xã yêu cầu khẩn trương rà soát cụ thể từng trường hợp để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc. Việc giao đất, bố trí nơi ở mới phải đảm bảo tính công khai, đúng quy định và phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Việc tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khu sắp xếp ổn định dân cư bản Pắc Pạ và tổ chức di chuyển các hộ dân đến nơi ở mới không chỉ giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân. Ảnh: Xã Hua Bum cung cấp

Việc tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khu sắp xếp ổn định dân cư bản Pắc Pạ và tổ chức di chuyển các hộ dân đến nơi ở mới không chỉ giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân trước mùa mưa bão. Hoạt động này còn thể hiện sự quan tâm sát sao, quyết tâm lớn của cấp ủy, chính quyền xã Hua Bum trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân, từng bước xây dựng các khu dân cư an toàn, ổn định và phát triển bền vững.