Lai Châu tôn vinh, tri ân những "rường cột" nơi biên cương

Lai Châu là địa phương cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước tổ chức chương trình mang ý nghĩa đặc biệt này, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền đối với những cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu tặng Bằng khen cho trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới. Ảnh: Đức Duẩn.

Dự chương trình có các ông: Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành của tỉnh và 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu đến từ các xã biên giới.

Tại chương trình, các đại biểu đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm hai phần: "Rường cột của biên cương" và "Điểm tựa của mọi điểm tựa trên biên giới", tái hiện sinh động vai trò, đóng góp của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín trong công tác vận động nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Ông Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu. Ảnh: Đức Duẩn.

Bên cạnh đó, các đại biểu được theo dõi các phóng sự về những tấm gương điển hình, giao lưu với những người có uy tín tiêu biểu và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc Lai Châu.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã tặng Bằng khen cho 30 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới và tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho Trưởng bản, người có uy tín. Ảnh: Đức Duẩn.

Ban Tổ chức cũng trao quà tri ân tới toàn bộ 130 đại biểu tham dự chương trình nhằm ghi nhận những cống hiến thầm lặng, bền bỉ của họ đối với sự phát triển của địa phương.

Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân

Phát biểu tại chương trình, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu khẳng định, "Điểm tựa của bản làng" là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần tôn vinh những người luôn gắn bó với nhân dân, ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp phát triển quê hương và bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Ông Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại chương trình "Điểm tựa của bản làng" năm 2026. Ảnh: Đức Duẩn.

Lai Châu hiện có hơn 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 20 dân tộc anh em, với đường biên giới dài hơn 265 km tiếp giáp Trung Quốc. Toàn tỉnh hiện có 956 trưởng bản và 956 người có uy tín đang hoạt động tại cơ sở, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tặng quà cho Trưởng bản, người có uy tín. Ảnh: Đức Duẩn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, những đóng góp của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, xây dựng vững chắc "thế trận lòng dân" nơi biên giới.

Để tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng này, ông Hải đề nghị các cấp, các ngành tăng cường thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ trưởng bản, người có uy tín; tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức, thông tin thời sự và pháp luật; đồng thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của Chương trình "Điểm tựa của bản làng" tới toàn xã hội.

Chương trình giao lưu trực tiếp với những người có uy tín, trưởng bản tiêu biểu khu vực biên giới. Ảnh: Đức Duẩn.

Chương trình "Điểm tựa của bản làng" năm 2026 không chỉ là hoạt động biểu dương, tri ân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Lai Châu đối với đội ngũ trưởng bản, người có uy tín - những người được ví như "rường cột của biên cương", "điểm tựa của bản làng" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.