Lai Châu: Lễ trao tặng Huân chương, ghi nhận cống hiến của các thế hệ lãnh đạo

Tham dự buổi Lễ còn có các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Trịnh Long Biên, Giàng Páo Mỷ, Phạm Ngọc Thiểm, Nguyễn Khắc Chử; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ cùng các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

Lễ trao tặng Huân chương cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ và các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Ảnh: Văn Chiến.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Chu Lê Chinh, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Phạm Ngọc Phương, nguyên Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư và Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đinh Trung Tuấn, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT.

Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, cống hiến của các đồng chí trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu.

Kế thừa kinh nghiệm, phát huy thành quả các thế hệ đi trước

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Giàng Páo Mỷ. Ảnh: Văn Chiến.

Ngay sau Lễ trao tặng Huân chương, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

Tại buổi Gặp mặt, các đại biểu theo dõi phóng sự “Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030”; đồng thời nghe các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, tâm huyết đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Lai Châu trong giai đoạn mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Anh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Chu Lê Chinh. Ảnh: Văn Chiến.

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, trân trọng cảm ơn những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo đối với quá trình xây dựng và phát triển tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, những kinh nghiệm, kết quả và bài học được đúc kết qua các thời kỳ là nguồn lực tinh thần, kinh nghiệm quý báu để Đảng bộ tỉnh tiếp tục kế thừa, phát huy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đánh giá kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Lai Châu đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Phạm Ngọc Phương và Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đinh Trung Tuấn. Ảnh: Văn Chiến.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp năng lượng, thương mại, dịch vụ và du lịch từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỉnh đã cấp điện cho 100% hộ dân và cơ bản hoàn thành khám sức khỏe định kỳ năm 2026.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. Tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường.

Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Ảnh: Văn Chiến.

Đặc biệt, ba nhiệm vụ đột phá về phát triển hạ tầng; phát triển nông nghiệp hàng hóa - dược liệu - kinh tế xanh; phát triển nguồn nhân lực gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được tập trung triển khai. Qua đó từng bước tạo nền tảng và động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những kết quả đạt được hôm nay là sự tiếp nối thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ, Lai Châu vẫn đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh chưa cao; tiềm năng, lợi thế của tỉnh chưa được khai thác tương xứng.

Đổi mới tư duy, tạo động lực tăng trưởng mới

Từ thực tiễn đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và cách làm; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy điện, khoáng sản, du lịch và kinh tế biên mậu, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Cùng với đó, tỉnh ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, hạ tầng số và ổn định dân cư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc cần được gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi Gặp mặt. Ảnh: Văn Chiến.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phải được xác định là nhiệm vụ then chốt. Tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mọi chủ trương, quyết sách phải xuất phát từ thực tiễn, lấy hiệu quả phát triển và lợi ích của Nhân dân làm trọng tâm, hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, để thành quả phát triển thực sự đến với Nhân dân.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi Gặp mặt. Ảnh: Văn Chiến.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân khẳng định, chặng đường phía trước còn nhiều việc lớn, việc khó, đòi hỏi bản lĩnh, quyết tâm chính trị và tinh thần đoàn kết cao hơn.

Trên nền tảng được các thế hệ đi trước dày công vun đắp, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lai Châu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, đổi mới và khát vọng vươn lên; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, bền vững, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời, Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục dõi theo, đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, nhất là đối với những vấn đề lớn, vấn đề mới và những chủ trương có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của Lai Châu.