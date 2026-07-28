Lai Châu trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao.

Lễ trao giải được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến 36 điểm cầu cấp xã.

Dự buổi lễ tại điểm cầu tỉnh có ông Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi cùng các tập thể, tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Tại các điểm cầu cấp xã có Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ban Chỉ đạo 35 cấp cơ sở cùng đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc tham dự.



Quang cảnh buổi Lễ trao giải sáng ngày 28/7. Ảnh: Nguyễn Chanh

Sau 4 tháng triển khai, Cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng rộng rãi của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, đội ngũ trí thức, nhà báo và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 1.491 tác phẩm tham gia ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, tăng khoảng 3,5 lần so với năm 2025.

Qua sơ tuyển tại cơ sở, Ban Tổ chức cấp tỉnh tiếp nhận 413 tác phẩm, gồm 359 tác phẩm thuộc các thể loại tạp chí, báo in, báo điện tử và 54 tác phẩm đa phương tiện.

Các tác phẩm bám sát thể lệ Cuộc thi, tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nội dung xoay quanh ba nhóm chủ đề chính: kiên định, bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực; đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với chuyển đổi số và công tác chính trị, tư tưởng.

Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Chanh

Điểm nổi bật của Cuộc thi năm nay là sự gia tăng đáng kể các tác phẩm đa phương tiện với 54 tác phẩm, chiếm khoảng 13% tổng số tác phẩm dự thi cấp tỉnh. Nhiều địa phương, đơn vị đã đưa Cuộc thi trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ thường xuyên. Tiêu biểu như phường Đoàn Kết và xã Bản Bo đã chủ động tổ chức Cuộc thi, chấm và trao giải ở cấp mình với 24 tác phẩm được vinh danh, góp phần lan tỏa sâu rộng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

Qua rà soát, sơ loại, Ban Tổ chức lựa chọn 85 tác phẩm có chất lượng để chấm, xét giải cấp tỉnh, gồm 55 tác phẩm dạng viết và 30 tác phẩm đa phương tiện. Trên cơ sở kết quả chấm giải, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh lựa chọn 50 tác phẩm tiêu biểu gửi tham dự Cuộc thi cấp Trung ương.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải cho các tác giả đoạt giải A. Ảnh: Hoài Thu.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các tác phẩm cơ bản bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu và tính định hướng; kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống". Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, khai thác hiệu quả thực tiễn tại cơ sở, phản ánh sinh động những mô hình hay trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, lực lượng vũ trang, công tác dân vận, chuyển đổi số, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố niềm tin của Nhân dân. Một số tác phẩm có chiều sâu lý luận, phát hiện vấn đề mới, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tại lễ trao giải, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận về kinh nghiệm phát động Cuộc thi ở cơ sở; nâng cao chất lượng, tính sáng tạo và sức chiến đấu của tác phẩm; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong công tác tổ chức và lựa chọn tác phẩm dự thi.

Ban Tổ chức trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B. Ảnh: Hoài Thu.

Ban Tổ chức đã trao 10 giải tập thể có thành tích xuất sắc và 27 giải cho các tác giả, nhóm tác giả, gồm: 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 9 giải Khuyến khích.

Phát biểu tổng kết buổi lễ, ông Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi biểu dương, chúc mừng các tập thể, tác giả, nhóm tác giả đạt giải; đồng thời khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhưng cũng là yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị các cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35, Ban Tuyên giáo và Dân vận các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tổng kết tại Lễ trao giải. Ảnh: Hoài Thu.

Bên cạnh đó, cần khai thác hiệu quả kết quả Cuộc thi phục vụ công tác tư tưởng thông qua việc biên tập, đăng tải các tác phẩm chất lượng trên báo chí, cổng thông tin điện tử, fanpage, bản tin nội bộ; đưa vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và công tác giáo dục lý luận chính trị. Đồng thời quan tâm phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ viết chính luận, lấy thực tiễn của Lai Châu, nhất là các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, biên giới, chuyển đổi số, chính quyền hai cấp và đưa nghị quyết vào cuộc sống làm chất liệu cho các tác phẩm.

Tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng theo phương châm "pha loãng, phủ xanh, đấu tranh trực diện", chủ động lan tỏa thông tin tích cực; khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồ họa và công nghệ truyền thông hiện đại trong sáng tạo tác phẩm nhưng phải bảo đảm tính chân thực, sáng tạo, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, không để xảy ra tình trạng sao chép, lắp ghép hoặc sử dụng tư liệu chưa được kiểm chứng.

Hướng tới Cuộc thi năm 2027, Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, lựa chọn chủ đề, phát hiện vấn đề mới, bồi dưỡng đội ngũ tác giả và hình thành các nhóm tác phẩm chất lượng; qua đó tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng và củng cố niềm tin của Nhân dân.