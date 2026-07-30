Lai Châu: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

Lai Châu tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026

Chiều nay (30/7) UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026. Ông Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu chủ trì hội nghị.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu và yêu cầu đề ra. (Ảnh: Thanh Hoa)

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Với sự chuẩn bị chu đáo và triển khai bài bản công tác tác tổ chức, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 đã thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu và yêu cầu đề ra. Đặc biệt, tỉnh Lai Châu đã trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 27.700 tỷ đồng; trao 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 172.483 tỷ đồng.

Sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã chủ động làm việc với các sở, ngành và địa phương của tỉnh, để tìm hiểu thông tin, khảo sát thực địa, nghiên cứu cơ hội đầu tư và xúc tiến triển khai các dự án trên địa bàn. Hội nghị lần này cũng đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Lai Châu tham gia ý kiến tại hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026. (Ảnh: Thanh Hoa)

Tại hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được, chỉ ra một số kinh nghiệm hay trong tổ chức hội nghị. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục hoàn thiện quy trình tổ chức, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp và tổ chức các hội nghị, sự kiện quy mô lớn của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khẳng định: Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Có được kết quả đó, bên cạnh sự chủ động và tích cực vào cuộc của UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương, còn có sự quan tâm chỉ đạo rất sát sao từ Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Thanh Hoa)

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nội dung 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư. “Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh chủ động phối hợp, đồng hành cùng các nhà đầu tư; tập trung triển khai các nhiệm vụ sau hội nghị Xúc tiến đầu tư; thường xuyên rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư… chung sức đưa tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển” - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026.