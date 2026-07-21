Lai Châu: Thần tốc khắc phục sự cố mưa lũ, khôi phục cấp điện cho hơn 2.200 hộ dân xã Mường Than

Thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ dữ dội

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng đối với hệ thống hạ tầng lưới điện trên địa bàn xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Thống kê từ ngành điện lực tỉnh Lai Châu cho thấy, thiên tai đã làm gãy đổ 68 cột điện trung và hạ thế, cuốn trôi hoàn toàn 1 trạm biến áp, đồng thời làm hư hỏng 37 hòm công-tơ và 77 công-tơ điện của người dân.

Ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu động viên cán bộ nhân viên ngành điện Lai Châu khắc phục sự cố tại hiện trường. Ảnh: Điện lực Lai Châu

Sự cố khiến toàn bộ 2.276 khách hàng trên địa bàn bị gián đoạn nguồn điện, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và các hoạt động kinh tế - xã hội địa phương. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản đối với hệ thống điện ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Ngay sau khi trận lũ xảy ra, Công ty Điện lực Lai Châu đã khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, huy động tối đa nguồn nhân lực, vật tư và phương tiện kỹ thuật để triển khai cứu hộ lưới điện theo phương châm "nước rút đến đâu, khắc phục đến đó".

Ông Trần Kim Long, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tại hiện trường. Ảnh: Điện lực Lai Châu

Lực lượng tham gia khắc phục sự cố lên tới 169 người, bao gồm Ban lãnh đạo công ty, Đội xung kích Công ty Điện lực Lai Châu cùng sự hỗ trợ tích cực từ các nhà máy thủy điện trên địa bàn. Nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt trong điều kiện địa hình bị chia cắt mạnh và hạ tầng giao thông hư hỏng nặng nề. Dưới thời tiết bất lợi, các tổ đội công nhân đã không quản gian khổ, dựng lại cột, kéo dây, sấy khô và kiểm tra kỹ thuật từng thiết bị nhằm đưa nguồn điện trở lại sớm nhất.

Công nhân Công ty Điện lực Lai Châu nỗ lực khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho người dân vùng lũ. Ảnh: Điện lực Lai Châu

Cấp điện tạm thời cho khu vực trạm biến áp bị cuốn trôi

Nhờ tinh thần làm việc khẩn trương và chủ động cao, tính đến chiều ngày 21/7, đơn vị đã khôi phục cấp điện cho 30/31 trạm biến áp, bảo đảm cấp điện trở lại cho hơn 2.200 khách hàng bị ảnh hưởng.

Đối với 1 trạm biến áp bị nước lũ cuốn trôi, do chưa có mặt bằng thi công để lắp đặt mới, ngành điện đã linh hoạt đấu nối, cấp điện tạm thời cho toàn bộ khách hàng trong khu vực thông qua các đường dây hạ áp lân cận.

Trong suốt quá trình thi công gian khó tại vùng lũ, công tác an toàn lao động luôn được thực hiện nghiêm ngặt. Ảnh: Điện lực Lai Châu

Hiện tại, trên địa bàn xã Mường Than chỉ còn khoảng 30 khách hàng chưa được cấp điện do cả đường dây và nhà ở đều bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Công ty Điện lực Lai Châu đang tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, vật tư và phương tiện để xử lý, phấn đấu khôi phục cấp điện trở lại cho toàn bộ số hộ dân còn lại trong thời gian sớm nhất.

Đáng chú ý, trong suốt quá trình thi công gian khổ tại vùng lũ, công tác an toàn lao động luôn được thực hiện nghiêm ngặt. Lực lượng thi công tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn điện và an toàn thi công, bảo đảm không để xảy ra bất kỳ tai nạn lao động hay sự cố mất an toàn nào.

Việc cơ bản khôi phục cấp điện chỉ sau một thời gian ngắn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cấp thiết của người dân vùng lũ Mường Than. Ảnh: Điện lực Lai Châu

Việc cơ bản khôi phục cấp điện chỉ sau một thời gian ngắn không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cấp thiết của người dân vùng lũ Mường Than, mà còn bảo đảm nguồn điện phục vụ hoạt động của các cơ quan chính quyền, trường học, cơ sở y tế và doanh nghiệp, tạo điểm tựa quan trọng để địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống.