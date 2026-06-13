Lai Châu: Số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Lê Lợi

Lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ

Sáng nay (13/6), tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Lê Lợi (tỉnh Lai Châu), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã thực hiện lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin để phục vụ công tác giám định ADN.

Tham dự có Đại tá Trần Thanh Bình - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu; đại diện Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Về phía địa phương có ông Nguyễn Văn Ninh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Lợi, cùng lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Quy trình thực hiện lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ gồm 8 công đoạn. (Ảnh: Xã Lê Lợi)

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu cùng nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước anh linh các anh hùng, thế hệ hôm nay nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng giàu đẹp.

Ông Nguyễn Văn Ninh – Bí thư Đảng ủy xã Lê lợi dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Lê Lợi. (Ảnh: Xã Lê Lợi)

Ngay sau lễ dâng hương, các đại biểu và nhân dân đã chứng kiến quy trình thực hiện lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ. Để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, quy trình được thực hiện nghiêm ngặt qua 8 công đoạn bài bản bao gồm: Thiết lập vị trí tiến hành lấy mẫu; xác định mộ liệt sĩ được lấy mẫu và tiến hành khai quật; tiếp cận hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu; ra quyết định lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; tạo mã định danh; thực hành lấy mẫu; đóng gói mẫu; hoàn thành quy trình lấy mẫu.

Trong đợt này, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khai quật, lấy mẫu và bàn giao mẫu số hóa thông tin đối với 16 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Lê Lợi. Toàn bộ quá trình đều được giám sát chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm tính khoa học, chính xác và tuyệt đối giữ gìn sự tôn nghiêm nơi yên nghỉ của các bậc tiền bối cách mạng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu thực hiện lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ đối với 16 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. (Ảnh: Xã Lê Lợi)

Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN và số hóa thông tin là một hành trình đầy nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Kết quả của công tác này không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi, khắc khoải bao năm qua của thân nhân các gia đình liệt sĩ, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.