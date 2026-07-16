Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sáng 16/7, Quốc lộ 12 đoạn qua xã Lê Lợi (tỉnh Lai Châu) xảy ra sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, làm đứt hoàn toàn nền đường. Sự cố khiến giao thông giữa Lai Châu và Điện Biên bị tê liệt, trong khi công tác khắc phục được dự báo sẽ kéo dài do thời tiết vẫn diễn biến phức tạp.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 7 giờ sáng 16/7, tại Km76+250 trên Quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi (xã Chăn Nưa cũ), một đoạn nền đường dài khoảng 30m, sâu khoảng 15m đã bị sạt lở hoàn toàn.

Tại Km76+250 trên Quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi (xã Chăn Nưa cũ), một đoạn nền đường dài khoảng 30m, sâu khoảng 15m đã bị sạt lở hoàn toàn. Ảnh: Công ty Cổ phần Bảo trì đường bộ 1 Lai Châu.

Đáng lo ngại, nước từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về với lưu lượng lớn khiến khu vực sạt lở có nguy cơ mở rộng cả về chiều dài và chiều sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện nếu cố tình lưu thông qua khu vực.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng cùng đơn vị quản lý tuyến đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, căng dây cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ, đồng thời cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua điểm sạt lở để đảm bảo an toàn.

Để duy trì kết nối giao thông, ngành chức năng tổ chức phân luồng các phương tiện lưu thông giữa Lai Châu và Điện Biên theo hướng từ Quốc lộ 12 đến Km40 thuộc xã Pa Tần, rẽ vào Quốc lộ 4H (Pa Tần - Bum Tở), tiếp tục đi đến Km184+700 để sang địa phận tỉnh Điện Biên và theo chiều ngược lại.

Mưa lớn kéo dài tại Lai Châu khiến một đoạn Quốc lộ 12 bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Công ty Cổ phần Bảo trì đường bộ 1 Lai Châu.

Đối với các phương tiện đi xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn cũ), lộ trình thay thế được hướng dẫn theo Quốc lộ 4H đến xã Bum Tở, sau đó rẽ vào tỉnh lộ 127 rồi tiếp tục hành trình.

Tuy nhiên, do mưa vẫn đang diễn ra trên diện rộng, trong khi Quốc lộ 4H và tỉnh lộ 127 đều là các tuyến đường đồi núi, nhiều điểm có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân giảm tốc độ, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn phân luồng và nâng cao cảnh giác khi lưu thông.

Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo trì đường bộ 1 Lai Châu - đơn vị quản lý tuyến, cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp khắc phục bước đầu.

"Trước mắt, chúng tôi sẽ sử dụng rọ thép, đá hộc và ống cống để đắp đường tạm, sau đó triển khai phương án xử lý theo thiết kế. Tuy nhiên, việc thông tuyến sẽ mất khá nhiều thời gian do thời tiết vẫn diễn biến phức tạp. Chúng tôi đề nghị người dân tuyệt đối không cố tình đi qua khu vực sạt lở và nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng", ông Quý cho biết.

Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, đồng thời huy động nhân lực, máy móc và vật tư để triển khai công tác khắc phục ngay khi điều kiện thời tiết cho phép, nhằm sớm khôi phục giao thông trên tuyến Quốc lộ 12 - một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối Lai Châu với Điện Biên.