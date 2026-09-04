Lai Châu: Sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú vùng biên

Theo báo cáo, công tác huy động học sinh ra lớp trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt tỷ lệ rất cao: Mầm non đạt 99,8%, Tiểu học đạt 99,9%, THCS đạt 99,22% và THPT đạt 96,75%. Đặc biệt, việc tuyển sinh tại 5 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS vùng biên giới đều hoàn thành đúng chỉ tiêu, kế hoạch.

Các đại biểu dự buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Đến nay, 38/38 xã, phường trên toàn tỉnh đã hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, kiện toàn bộ máy nhân sự. Cơ sở vật chất từ phòng học, khu nội trú, nhà ăn đến hệ thống điện, nước... được kiểm tra kỹ lưỡng; chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh vùng khó được bố trí đầy đủ.

Lễ khai giảng năm nay sẽ diễn ra đồng bộ trên cả nước. Trong đó, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Pa Tần được lựa chọn là điểm cầu chính, kết nối trực tiếp với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Mường Khương (Lào Cai);

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

4 trường biên giới còn lại tổ chức trực tiếp kết hợp theo dõi chương trình trên sóng VTV1. Các trường học trong tỉnh sẽ cùng tổ chức lễ khai giảng với các trường trên cả nước những nghi thức quan trọng gồm: Chào cờ, hát Quốc ca, cắt băng khánh thành và đánh trống khai giảng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về công tác chuẩn bị điều kiện khai giảng, đẩy mạnh tuyên truyền và đặc biệt là phương án bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh vùng khó, vùng biên giới.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân ghi nhận và biểu dương sự chủ động của Đảng ủy UBND tỉnh, ngành Giáo dục và các địa phương. Để ngày khai giảng thực sự là ngày hội toàn dân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh, đảng ủy các xã, phường tiếp tục rà soát toàn bộ chương trình, kịch bản, cơ sở vật chất, hoàn thành tổng duyệt trong ngày 4/9; đảm bảo các trường vùng biên đủ điều kiện đón học sinh và bắt tay vào giảng dạy ngay từ ngày đầu tiên; tiếp tục duy trì sĩ số, kiên quyết không để bất kỳ học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường…