Lai Châu: Sẵn sàng cho chương trình nhạc hội Viettel Y-Fest 2026 và chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch bùng nổ

UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Viettel Lai Châu báo cáo công tác phối hợp chuẩn bị cho Chương trình "Viettel Y-Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống". Ông Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu chủ trì cuộc họp.

Ông Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Ánh Hồng)

Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 2 - 3/10/2026 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu và các khu vực phụ cận. Điểm nhấn bùng nổ nhất là đêm nhạc hội tổ chức từ 19h30 đến 23h00 ngày 3/10, dự kiến thu hút từ 10.000 - 20.000 khán giả.

Chương trình mở cửa tự do phục vụ công chúng và khách hàng Viettel; trong đó khu vực sát sân khấu sẽ dành riêng cho những khán giả đăng ký nhận vé qua các ứng dụng dịch vụ của Viettel.

Nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, ban tổ chức đã khảo sát kỹ lưỡng mặt bằng bố trí không gian ẩm thực, khu gian hàng OCOP, bãi đỗ xe, khu trải nghiệm camping và không gian triển lãm ảnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức chương trình nhạc hội Viettel Y-Fest 2026. (Ảnh: Ánh Hồng)

Đến với sự kiện, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa phong phú: Thưởng thức giao lưu văn hóa truyền thống của 5 dân tộc Mông, Giáy, Dao, Lự, Thái; khám phá 40 gian hàng OCOP đặc sản, đại tiệc ẩm thực quy mô hơn 100 gian hàng và chiêm ngưỡng 200 bức ảnh nghệ thuật về thiên nhiên, con người Lai Châu.

Cùng với đó, trong khuôn khổ sự kiện, Viettel Lai Châu sẽ mang đến không gian tương tác đỉnh cao với mạng 5G, hệ sinh thái số và các dịch vụ công nghệ hiện đại. Tỉnh Lai Châu cũng sẽ phối hợp tổ chức đưa top 10 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng các nghệ sĩ, khách mời đi trải nghiệm các danh thắng địa phương.

Đặc biệt, ngày 4/10, Giải leo núi "Bước trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi" tại xã Sin Suối Hồ sẽ khởi tranh, thu hút khoảng 130 nhà báo và 400 vận động viên tham gia.

Ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Ánh Hồng)

Để giải quyết bài toán lưu trú cho lượng khách biến động tăng cao, tỉnh Lai Châu đã rà soát khoảng 200 cơ sở lưu trú trên địa bàn hai phường Tân Phong, Đoàn Kết và các vùng lân cận với tổng quy mô hơn 2.100 phòng, đáp ứng tối đa 7.200 người/đêm. Phương án dự phòng như bố trí khu vực cắm trại (camping), trưng dụng Nhà thi đấu đa năng hoặc dựng nhà bạt dã chiến cũng đã được tính đến.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận chi tiết các phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, công tác y tế, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương và Viettel Lai Châu phối hợp chặt chẽ, rà soát tỉ mỉ từng khâu chuẩn bị. Trọng tâm là xây dựng kịch bản đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách, quyết tâm biến Viettel Y-Fest 2026 thành đòn bẩy hiệu quả để quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Lai Châu đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.