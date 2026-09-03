Lai Châu: Rút kinh nghiệm tổ chức Tết Độc lập năm 2026

Tết Độc lập năm 2026 tại xã Than Uyên diễn ra từ ngày 29/8 đến 2/9 với quy mô cấp tỉnh. So với mọi năm, chương trình năm nay được đánh giá là bài bản, chuyên nghiệp và thu hút lượng lớn du khách.

Tết Độc lập năm 2026 tại xã Than Uyên diễn ra từ ngày 29/8 đến 02/9 với nhiều hoạt động hấp dẫn. (Ảnh: Thu Hoài)

Diễn ra trong 5 ngày, Tết Độc lập năm 2026 tại xã Than Uyên ước đón khoảng 70.000 lượt người dân và du khách. Bầu không khí tại Than Uyên luôn trong trạng thái "bùng nổ" với chuỗi hoạt động phong phú và hấp dẫn như: Lễ Thượng cờ trang nghiêm, giải chạy "Về mùa vàng Tam Than", đua thuyền đuôi én, hội thi bắt cá và điểm nhấn là "Vòng xòe đoàn kết" thắt chặt tình dân tộc.

Đáng chú ý, công tác xúc tiến thương mại chứng kiến bước tiến mới. 45 gian hàng OCOP cùng nông sản đặc trưng Lai Châu thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tới tham quan, mua hàng. Lần đầu tiên, hoạt động livestream "Nâng tầm đặc sản Lai Châu" được đẩy mạnh, thu hút hàng nghìn lượt xem và giúp nông sản địa phương tiếp cận nhanh chóng với người tiêu dùng trên nền tảng số.

Điểm nhấn ấn tượng của Tết Độc lập năm 2026 tại xã Than Uyên là vòng xòe đoàn kết với sự tham gia của hơn 2500 nghệ nhân, diễn viên, học sinh. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bên cạnh kết quả đạt được, cuộc họp cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: Công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại một số thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu khi lượng người tập trung đông; việc bố trí khu vực dừng, đỗ phương tiện còn hạn chế, nhất là trong những khung giờ cao điểm...

Phát biểu kết luận, ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu biểu dương nỗ lực của các lực lượng chức năng và nhân dân đã làm nên một kỳ lễ an toàn, rực rỡ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu UBND xã Than Uyên phải bắt tay ngay vào việc xử lý dứt điểm các tồn tại, đặc biệt là khâu rác thải và quy hoạch điểm đỗ xe, hướng tới tính chuyên nghiệp cao hơn trong các sự kiện tiếp theo.