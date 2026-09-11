Lai Châu quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 9 tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu tiếp tục ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt kịch bản đề ra: Sản lượng lương thực có hạt đạt 126.842 tấn (vượt 1,8% kịch bản); chè búp tươi đạt 74.000 tấn (vượt 3,7%).

Tổng thu ngân sách địa phương tính đến ngày 10/9/2026 đã cán mốc 15,4 nghìn tỷ đồng. (Ảnh: Đinh Lan)

Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục bứt phá, đạt 8.640,3 tỷ đồng, vượt 4,6% kịch bản. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 8.990,9 tỷ đồng (tăng 16,5% so với cùng kỳ). Toàn tỉnh đón hơn 1,52 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 1.332,3 tỷ đồng (vượt 1,4% kịch bản).

Tổng thu ngân sách địa phương tính đến ngày 10/9/2026 đã cán mốc 15,4 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh cấp mới cho 223 doanh nghiệp với tổng vốn 12 nghìn tỷ đồng (tăng 105 doanh nghiệp); quyết định chủ trương đầu tư cho 44 dự án với quy mô gần 33 nghìn tỷ đồng (tăng 27 dự án).

Lãnh đạo Sở Tài chính Lai Châu báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: Đinh Lan)

Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công của toàn tỉnh đạt 1.996,75 tỷ đồng, bằng 48,57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Môi trường kinh doanh của tỉnh Lai Châu tiếp tục nâng cấp rõ rệt. Đáng chú ý, thời gian đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 3 ngày (xếp 4/34 toàn quốc); Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng xếp thứ 11/34; 92,59% doanh nghiệp đánh giá cán bộ thân thiện và 68,25% doanh nghiệp bày tỏ niềm tin vào cam kết hành động của lãnh đạo tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích những "điểm nghẽn", đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về dòng vốn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và hạ tầng số để đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Đinh Lan)

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung ghi nhận sự nỗ lực của các ngành, các địa phương, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ quý IV là vô cùng nặng nề để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung triển khai các kịch bản tăng trưởng; rà soát, kiên quyết điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt; đồng thời xử lý triệt để các thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư, tạo môi trường minh bạch để thu hút nguồn lực xã hội…