Lai Châu: Quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn", tăng tốc số hóa dữ liệu đất đai

Nỗ lực tạo lập cơ sở dữ liệu đất đai

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, các cơ quan chuyên môn và địa phương ở Lai Châu đang dốc sức đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ và tạo lập dữ liệu đất đai chuẩn hóa trên môi trường điện tử.

Hơn 1,3 triệu thửa đất ở Lai Châu đã được tạo lập cơ sở dữ liệu. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Tính đến giữa tháng 8/2026, toàn tỉnh Lai Châu đã khởi tạo cơ sở dữ liệu cho 1.366.294/2.023.773 thửa đất, đạt tỷ lệ 67,51%. Trong số này, có 1.032.447 thửa đất đã hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe “đúng - đủ - sạch - sống”. Đối với 333.847 thửa đất còn lại, lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, thu thập bổ sung và làm giàu thông tin.

Song song với việc số hóa, công tác thu thập và đối soát thông tin chủ sử dụng đất cũng được triển khai đồng bộ tới các bản, làng. Toàn tỉnh đã đối soát thành công 41.638/46.635 chủ sử dụng đất, đạt tỷ lệ 89,28%.

Đáng chú ý, Lai Châu đã hoàn thành 100% việc xây dựng 48/48 điểm lưới địa chính; hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính với diện tích 25.647,49ha; tổ chức kê khai, đăng ký đất đai và lập hồ sơ địa chính cho 91.897 thửa. Đặc biệt, đã có 476.777 thửa đất được làm sạch dữ liệu, thực hiện ký số và đồng bộ thành công theo tiêu chuẩn kỹ thuật phiên bản 3.0.

Tỉnh Lai Châu đang đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ và tạo lập dữ liệu đất đai chuẩn hóa trên môi trường điện tử. (Ảnh: Thanh Ngân)

Việc bước đầu kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo bước đột phá lớn. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn đáng kể. Từ những bộ hồ sơ giấy rời rạc, phân tán và thiếu thống nhất trước đây, Lai Châu đang từng bước dựng xây một hệ thống dữ liệu đất đai tập trung, hiện đại và minh bạch.

Ông Nguyễn Phương Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu cho biết: "Đơn vị đang triển khai quản lý cơ sở dữ liệu đất đai theo chuỗi liên thông chặt chẽ từ đo đạc, đăng ký, lập hồ sơ đến tạo lập, kiểm tra, nghiệm thu và đồng bộ dữ liệu. Mục tiêu xuyên suốt là hoàn thành toàn bộ công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn tỉnh trong năm 2026".

Cũng theo ông Hạnh, đây là bước chuyển mình lịch sử trong công tác quản lý đất đai của địa phương. Thay vì phương thức quản lý thủ công phụ thuộc vào hồ sơ giấy dễ phát sinh sai sót và chậm cập nhật, tỉnh sẽ chuyển sang quản lý hoàn toàn bằng dữ liệu số hóa liên tục. Đây sẽ là nền tảng vững chắc phục vụ đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng và quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn.

Quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc

Dù đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, song thực tế triển khai công tác số hóa đất đai tại Lai Châu vẫn đang gặp không ít rào cản, trong đó, việc xử lý và số hóa dữ liệu Nhóm 3 được đánh giá là "bài toán khó" nhất.

Tỉnh Lai Châu đã hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính, với diện tích 25.647,49ha. (Ảnh: Thanh Ngân)

Do đặc thù tỉnh miền núi biên giới với địa hình bị chia cắt mạnh, giao thông đi lại trắc trở, việc đưa máy móc, thiết bị hiện đại cùng nhân lực kỹ thuật xuống các bản xa gặp rất nhiều rủi ro và tốn thời gian. Thêm vào đó, hồ sơ địa chính qua nhiều thời kỳ lịch sử để lại còn nhiều bất cập, thông tin biến động về ranh giới, diện tích cũng như chủ sở hữu chưa được cập nhật kịp thời. Tại một số địa phương, tình trạng chồng lấn ranh giới giữa đất lâm nghiệp với đất ở, đất sản xuất của người dân vẫn diễn ra khá phức tạp.

Để tháo gỡ triệt để các nút thắt này, Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đã yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương huy động tối đa nguồn lực; tăng cường kiểm tra thực địa để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Trong đó, tập trung làm sạch triệt để các thửa đất Nhóm 2 đã có hồ sơ nhưng chưa đạt chuẩn "đúng - đủ - sạch - sống", đồng thời tăng tốc đo đạc, thu thập dữ liệu đối với Nhóm 3. Với các trường hợp thiếu thông tin chủ sử dụng, lực lượng tài nguyên môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với công an xã và chính quyền cơ sở đến tận nhà dân để xác minh.

Chia sẻ về những gian nan trên thực địa, ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Tài nguyên và Môi trường Lai Châu cho hay: "Ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã cắm các tổ kỹ thuật bám sát địa bàn, không kể ngày đêm kê khai, đo đạc xác định ranh giới. Đến nay đơn vị đã hoàn thành hơn 60% khối lượng công việc.

Toàn tỉnh Lai Châu có 476.777 thửa đất được làm sạch dữ liệu. (Ảnh: Thanh Ngân)

Tuy nhiên, địa bàn rộng lớn, địa hình hiểm trở và thời tiết mưa lũ thất thường ở vùng cao ảnh hưởng rất lớn đến việc di chuyển thiết bị đo đạc ngoài thực địa. Thời gian tới, chúng tôi sẽ dồn toàn bộ nhân lực, linh hoạt các phương án kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu đất Nhóm 3 theo đúng cam kết".

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu cùng các đơn vị chuyên môn đang áp dụng phương thức nghiệm thu, đồng bộ dữ liệu theo kiểu cuốn chiếu: "Làm đến đâu, kiểm tra, rà soát và chuyển tiếp ngay đến đó". Cách làm này vừa giúp tránh dồn nén công việc vào cuối kỳ, vừa đảm bảo dữ liệu đầu ra đạt độ chính xác cao nhất.

Chặng đường hoàn thành mục tiêu số hóa đất đai năm 2026 đang đến gần. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và các đơn vị chuyên môn, sự chủ động đồng hành của người dân trong việc xác định ranh giới, cung cấp thông tin chính xác sẽ là nhân tố quyết định để Lai Châu sớm hoàn thiện bức tranh dữ liệu đất đai minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.