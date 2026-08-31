Lai Châu quan tâm thúc đẩy phát triển chăn nuôi tập trung, bảo đảm an toàn sinh học

Lai Châu xác định 50 vị trí quy hoạch chăn nuôi tập trung

UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức Hội nghị giải pháp và xúc tiến đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung năm 2026. Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược nhằm chuyển dịch mạnh mẽ từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô công nghiệp, công nghệ cao trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị giải pháp và xúc tiến đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung tỉnh Lai Châu năm 2026. (Ảnh: Đinh Lan)

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải nhấn mạnh, hội nghị là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh.

Với địa hình chia cắt tạo nên các vùng tiểu khí hậu mát mẻ, quỹ đất nông nghiệp dồi dào nhưng mật độ chăn nuôi hiện chỉ khoảng 0,2 đơn vị vật nuôi/ha, Lai Châu sở hữu lợi thế lớn để phát triển chăn nuôi tập trung, bảo đảm an toàn sinh học. Đây được xác định là hướng đi đột phá để địa phương thu hút các nhà đầu tư trong ngành nông nghiệp.

Đáng chú ý, địa phương đã hoàn thành rà soát và xác định 50 vị trí quy hoạch chăn nuôi tập trung tại 15 xã, phường, với tổng diện tích 3.437 ha. Các khu vực trọng điểm như: Pắc Ta, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ, Mường Kim, Nậm Tăm được định hướng trở thành trung tâm chăn nuôi gắn với giết mổ, chế biến sâu.

Tỉnh Lai Châu xác định 50 vị trí quy hoạch chăn nuôi tập trung tại 15 xã, phường. (Ảnh: Thanh Ngân)

Hiện ngành chăn nuôi đóng góp ngày càng lớn vào cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tỉnh hiện có 280 cơ sở chăn nuôi trang trại, tổng đàn gia súc chính đạt gần 362 nghìn con và đàn gia cầm đạt gần 1,9 triệu con. Dù vậy, chăn nuôi nhỏ lẻ nông hộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn (91% đàn gia súc, 98% đàn gia cầm), đòi hỏi giải pháp thu hút nguồn lực doanh nghiệp để tái cơ cấu.



Nhờ môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, đến nay Lai Châu đã cấp chủ trương cho 13 dự án chăn nuôi (quy mô 179,2 ha), đồng thời 12 đơn vị khác đang khảo sát, đề xuất 14 dự án mới, với tổng diện tích hơn 621 ha.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Biên bản ghi nhớ hợp tác cho 6 doanh nghiệp. (Ảnh: Đinh Lan)

Ngay tại hội nghị, UBND tỉnh Lai Châu đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Biên bản ghi nhớ hợp tác cho 6 doanh nghiệp. Cụ thể, Công ty TNHH Novagen Farm Lai Châu nhận Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi lợn, gia cầm sinh sản công nghệ cao tại xã Pắc Ta (quy mô 2.500 lợn nái, 20.000 lợn thịt, 30.000 gia cầm); 5 doanh nghiệp nhận Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư: Công ty CP Phát triển Agri Future Lai Châu (trang trại lợn thịt giống ngoại tại Phong Thổ, quy mô 5.000 con/lứa), Công ty CP Chăn nuôi PACTA (trang trại lợn thịt quy mô 91,6 ha, quy mô 4.800 con/lứa), Công ty CP Nông trại Confitech Eco (trang trại lợn sạch tại Nậm Sỏ, quy mô 32.000 con/lứa), Công ty CP Greenmix Feed Việt Nam (tổ hợp trang trại chăn nuôi công nghệ cao và Nhà máy phân bón hữu cơ), Công ty CP Công nghệ sinh học VACA MAXI (tổ hợp trung tâm nghiên cứu bò giống công nghệ cao, nhà máy chế biến thức ăn và sản xuất rượu).