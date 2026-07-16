Lai Châu phủ sóng điện lưới 100% các thôn bản, bước ngoặt lớn cho vùng cao biên giới

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu.

Tham dự hội nghị có các ông: Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các xã, phường, Công ty Điện lực Lai Châu cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hà Dũng

100% thôn, bản có điện

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã nhìn lại hành trình đầy nỗ lực của tỉnh Lai Châu sau hơn 20 năm chia tách và thành lập tỉnh. Từ chỗ còn 8 thôn, bản "trắng" điện, với quyết tâm chính trị cao, tỉnh đã tập trung huy động mọi nguồn lực để hiện thực hóa khát vọng "điện về bản".

Cụ thể, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai 26 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư trên 394 tỷ đồng. Các hạng mục đầu tư bao gồm: Xây dựng mới 101 km đường dây trung áp và 90 km đường dây hạ áp; Cải tạo 329,5 km đường dây điện; Xây dựng 66 trạm biến áp.

Nhờ đó, đã có thêm 67 bản được cấp điện với 2.472 hộ dân thụ hưởng, trong đó bao gồm toàn bộ 8 bản từng trắng điện. Đến nay, Lai Châu chính thức ghi tên mình vào danh sách các tỉnh hoàn thành mục tiêu 100% thôn, bản (956/956 thôn, bản) được sử dụng điện lưới Quốc gia. Về tỷ lệ hộ dân, toàn tỉnh hiện có 105.740/107.003 hộ dân (đạt 98,8%) được sử dụng điện lưới Quốc gia và điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân trao Bằng khen và tặng hoa cho Công ty Điện lực Lai Châu. Ảnh: Hà Dũng

Thành công này không chỉ là những con số, mà còn là minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, ngành và lực lượng vũ trang. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 189 cán bộ, chiến sĩ thành lập 16 tổ công tác, cùng phương tiện chuyên dụng để vận chuyển thiết bị đến các vùng sâu, vùng xa.

Công ty Điện lực Lai Châu huy động 66 cán bộ, công nhân viên, thành lập các đội xung kích, bố trí gần 1 tỷ đồng vốn đối ứng và tăng ca thi công để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Để ghi nhận những đóng góp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 7 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cấp điện và triển khai Nghị quyết 09/2026/NQ-HĐND.

Phát triển năng lượng bền vững

Bên cạnh điện lưới, tỉnh Lai Châu cũng đã triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND ngày 22/4/2026 về hỗ trợ hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ và thiết bị điện sau công tơ. Chỉ sau hơn hai tháng triển khai, 1.062 hộ gia đình đã được thụ hưởng chính sách, gồm: 180 hộ được hỗ trợ hệ thống điện mặt trời; 882 hộ được hỗ trợ thiết bị điện sau công tơ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, không chỉ cải thiện đời sống nhân dân mà còn là trách nhiệm chính trị của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới.

Để phát huy hiệu quả lâu dài, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị: UBND tỉnh tiếp tục rà soát, nắm chắc nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, đặc biệt tại các khu dân cư phân tán; chủ động làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc để huy động nguồn lực, phấn đấu đạt mục tiêu 99% hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Sở Công Thương: Chủ trì công tác quản lý, vận hành, bảo trì sau đầu tư; hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Ông Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hà Dũng

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh sẽ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm để đảm bảo mọi người dân được tiếp cận nguồn điện an toàn, ổn định và bền vững trong tương lai.