Lai Châu: Phá án cho vay với lãi suất lên tới 183%-256%/năm

Ngày 3/6, Công an tỉnh Lai Châu phá thành công Chuyên án 0422T cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên tới 183% - 256%/năm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian theo dõi, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện đường dây cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn 2 huyện Tân Uyên và Than Uyên; xác lập chuyên án 0422T.

Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) chủ trì phối hợp với công an 2 huyện Tân Uyên và Than Uyên cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Toàn (sinh năm 1982), trú tại tổ dân phố 15, trị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên ( Lai Châu) về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Qua khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động tín dụng đen của Toàn.

Đối tượng Nguyễn Tiến Toàn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: An Ninh Lai Châu)

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận đã cho những người khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện Tân Uyên và huyện Than Uyên vay với lãi suất từ 5.000-7.000 đồng/1triệu/ngày. Lãi suất lên tới 183%/ đến 256%/năm.

Để che giấu hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn huyện Tân Uyên, Than Uyên đối tượng sử dụng các thủ đoạn rất tinh vi như chuyển đổi thế chấp tài sản, chuyển lãi hợp thức hóa… trong hoạt động giao dịch dân sự.

Hiện, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án./.

Được biết, đây là vụ án thứ 4 trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, tín dụng đen được Công an tỉnh Lai Châu phá thành công trong 5 tháng đầu năm 2022.

Sáng cùng ngày, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã khen thưởng và biểu dương thành tính xuất sắc của các cán bộ, chiến sĩ của Ban chuyên án.