Lai Châu: Những mái ấm tái định cư tạo điểm tựa cho người dân vùng lũ Mường Than hồi sinh

Bàn giao nhà mới cho 7 hộ dân bị mất nhà do lũ quét gây ra ở Mường Than

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng 17/7 đã qua đi, nhưng ký ức tang thương vẫn hằn sâu trong tâm trí người dân vùng lũ Mường Than. Dòng nước dữ cuốn phăng nhà cửa, hoa màu, chắt chiu cả đời của hàng chục hộ dân…

7 gia đình trắng tay sau trận lũ quét lịch sử ở Mường Than chính thức nhận chìa khóa căn nhà mới. (Ảnh: Nguyễn Kiên)

Đứng trước căn nhà mới được xây dựng, ông Phạm Trường Giang (bản Chít, xã Mường Than) không kìm được xúc động. Đau thương quá lớn đổ dồn lên gia đình ông khi cơn lũ dữ đã cướp đi người con dâu và 2 cháu nội nhỏ dại. Con trai ông bị thương nặng, đến nay vẫn chưa thể đi lại bình thường.

"Hiện tại tôi vẫn chưa thể bình tâm được. Nhận căn nhà mới an toàn do các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ, nhìn về tương lai chúng tôi thấy ấm lòng hơn. Có chỗ che mưa che nắng, gia đình mới có điểm tựa để cố gắng gây dựng lại cuộc sống" – ông Giang nghẹn ngào nói.

Khác với gia đình ông Giang, chị Nùng Thị Tư may mắn không mất đi người thân, nhưng toàn bộ tài sản, nhà cửa và ruộng vườn cũng bị lũ cuốn trôi hết. Hàng tuần liền, cả nhà chị phải sống tạm tại trường học.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Mường Than và các lực lượng trao tận tay người dân bị mất nhà do lũ quét gây ra, chìa khóa căn nhà mới. (Ảnh: Nguyễn Kiên)

Được bàn giao căn nhà mới rộng rãi, với đầy đủ gian khách, gian bếp và hai chiếc giường tươm tất, chị Tư xúc động chia sẻ: "Nhà nước giúp đỡ xây cho căn nhà chắc chắn thế này, gia đình tôi mừng lắm. Có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng rồi, sau này làm ăn ra sao gia đình sẽ tính tiếp, trước mắt thế này là tốt lắm rồi".



Để có được 7 mái ấm bàn giao ngày hôm nay, khu tái định cư bản Sân Bay – cách nơi ở cũ gần 4 km – đã trở thành một "đại công trường" đặc biệt hoạt động bất kể ngày đêm.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng chính quyền địa phương đã được huy động tối đa. Người san nền, người dựng khung, lợp mái... Mưa lớn thì tạm dừng, mưa ngớt lại xắn tay áo làm tiếp. Tất cả cùng dốc sức cho một cuộc "chạy đua với thời gian" đúng nghĩa để sớm đưa người dân bị mất nhà do lũ quét gây ra, về nhà mới.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu giúp các hộ dân vận chuyển gạo vào nhà mới. (Ảnh: Nguyễn Kiên)

Theo quy hoạch của tỉnh Lai Châu, khu tái định cư bản Sân Bay là nơi bố trí an cư cho 24 hộ dân bị mất nhà hoàn toàn do lũ quét gây ra ở Mường Than. Mỗi căn nhà rộng khoảng 80m², được đầu tư đồng bộ hệ thống điện, nước, đường giao thông, cùng các trang thiết bị thiết yếu như bàn ghế, giường tủ và nhu yếu phẩm ban đầu.

Ông Hoàng Phi Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các căn nhà còn lại.

Xã Mường Than đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các căn nhà còn lại. (Ảnh: Nguyễn Kiên)

"Mục tiêu tối thượng là giúp bà con sớm ổn định cuộc sống lâu dài. Bảy căn nhà bàn giao hôm nay là khởi đầu, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng quân sự và các cấp. Đây là niềm hạnh phúc rất lớn cho người dân Mường Than sau biến cố thiên tai" – Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than, chia sẻ.

Chiều muộn, tiếng máy cơ khí vẫn vang vọng trên công trường bản Sân Bay. Những người lính áo xanh vẫn miệt mài gạch đá, mồ hôi rơi trên từng thớ gỗ, mái tôn. Phía sau mỗi mảng tường đang mọc lên là niềm mong ngóng từng ngày của mỗi hộ dân vùng lũ Mường Than. Phía trước vẫn còn nhiều gian nan, nhưng trên vùng đất từng oằn mình trong lũ dữ, mầm sống mới đang bắt đầu hồi sinh.