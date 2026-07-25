Lai Châu: Nghĩa tình hướng về Mường Than, sẻ chia giúp đồng bào vùng lũ ổn định cuộc sống

Trận lũ quét vừa qua xảy ra tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã để lại những mất mát và tổn thất vô cùng to lớn đối với chính quyền và Nhân dân địa phương. Sau thiên tai, nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn chồng chất khi chỉ sau một đêm đã mất đi người thân, nhà cửa, tài sản cùng kế sinh nhai vốn được gây dựng, chắt chiu bằng biết bao năm tháng vất vả. Trước những tổn thất không thể đong đếm ấy, tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc một lần nữa lại được thắp sáng và lan tỏa mạnh mẽ.

Đoàn công tác đại diện tập thể cán bộ, người lao động MobiFone và CBCS Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh Lai Châu tặng quà người dân xã Mường Than. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào vùng lũ sớm khắc phục khó khăn, tập thể cán bộ, người lao động MobiFone và CBCS Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh Lai Châu đã tích cực hưởng ứng Thư ngỏ vận động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu. Với tinh thần trách nhiệm và tấm lòng hướng về cộng đồng, hai đơn vị đã tự nguyện quyên góp được tổng số tiền 105 triệu đồng để gửi tới sẻ chia cùng Nhân dân xã Mường Than.

Sáng 25/7, đoàn công tác đại diện cho hai đơn vị đã trực tiếp có mặt tại xã Mường Than để trao toàn bộ 105 triệu đồng quyên góp được cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than. Tham dự buổi tiếp nhận về phía chính quyền địa phương có đồng chí Nguyễn Thu Thuỷ, Chủ tịch UBND xã Mường Than; đồng chí Đường Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than, cùng đông đủ đại diện các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương.

Đại diện đoàn công tác phát biểu tại lễ trao tặng. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Phát biểu tại buổi trao tặng, đại diện đoàn công tác đã bày tỏ sự xót xa và đồng cảm sâu sắc trước những mất mát to lớn mà người dân Mường Than đang phải gánh chịu. Đại diện đoàn chia sẻ rằng, qua thông tin từ các cơ quan báo chí cũng như báo cáo thực tế từ địa phương, tập thể cán bộ, chiến sĩ và người lao động của hai cơ quan không khỏi xúc động khi biết có những gia đình chỉ sau một đêm đã mất đi người thân yêu, nhà cửa, tài sản và toàn bộ kế sinh nhai.

Đoàn công tác nhấn mạnh, số tiền ủng hộ trao tặng hôm nay tuy không thể bù đắp hết những tổn thất, mất mát mà bà con đã trải qua, nhưng đó là tất cả tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng chân thành của tập thể CBCS Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh Lai Châu cùng cán bộ, người lao động MobiFone. Đoàn mong muốn số tiền này sẽ góp thêm nguồn lực cùng chính quyền địa phương chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Quang cảnh buổi trao tặng. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Đồng thời, đoàn công tác cũng bày tỏ niềm tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự điều phối tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam và sự đồng lòng của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, xã Mường Than sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhanh chóng ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển.

Đại diện Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than đã trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp, đầy ấm áp của tập thể cán bộ, người lao động MobiFone và CBCS Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh Lai Châu. Lãnh đạo xã khẳng định sẽ khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, phân bổ nguồn hỗ trợ đúng mục đích, góp phần giúp người dân địa phương kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định đời sống.