Lai Châu: Nâng cao nhận thức cho người dân về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
16/09/2026 17:11 GMT +7
Sáng 16/9, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đoàn Kết (Lai Châu) phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương mở lớp tập huấn nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của người dân và cộng đồng về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Sáng 16/9, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đoàn Kết (Lai Châu) phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương mở lớp tập huấn nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của người dân và cộng đồng về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm giúp bà con nông dân và cán bộ hợp tác xã xóa bỏ thói quen làm nông kiểu cũ, chuyển từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp".
50 học viên tham gia lớp tập huấn là cán bộ, thành viên các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp cùng đại diện hộ dân ở các tổ dân phố, bản trên địa bàn phường. Đây chính là những người trực tiếp bắt tay vào làm và dẫn dắt kinh tế khu vực nông thôn.
Từ ngày 16 -18/9, các học viên không chỉ được nghe lý thuyết, mà còn trực tiếp thảo luận về bài toán tổ chức sản xuất, cách vận hành HTX sao cho hiệu quả và tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới.
Trọng tâm của đợt tập huấn lần này là tập trung vào việc thay đổi nhận thức từ tư duy làm ăn nhỏ lẻ, manh mún, trông chờ hoàn toàn vào kinh nghiệm dân gian. Thay vào đó, lớp học hướng học viên tới tư duy làm hàng hóa, đó là sản xuất cái thị trường cần chứ không chỉ bán cái mình có, chú trọng nâng cao giá trị nông sản và bắt tay liên kết tiêu thụ.
Đợt tập huấn hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, thành viên hợp tác xã và người dân trên địa bàn phường, giúp bà con chủ động nắm bắt cơ hội thị trường, phát huy tối đa lợi thế đất đai, từ đó nâng cao thu nhập và làm giàu bền vững ngay tại quê hương.
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