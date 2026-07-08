Lai Châu: Mưa lũ gây thiệt hại nặng, chính quyền khẩn trương tiếp sức người dân vượt khó
08/07/2026 16:48 GMT +7
Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 7/7 đến 8/7, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã hứng chịu thiệt hại nặng về tài sản và cơ sở hạ tầng. Trước những thiệt hại đó, chính quyền các địa phương đã lập tức có mặt, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt.
Thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng
Những ngày qua, mưa vừa đến rất to đã gây ra tình trạng sạt lở đất và lũ quét nghiêm trọng tại nhiều khu vực trong tỉnh. Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu, tính đến 14h ngày 8/7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa, mưa to đến rất to đã gây thiệt hại tài sản của nhà nước và nhân dân.
Tại xã Khổng Lào, một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề, nước lũ tràn về gây sạt lở đã khiến 4 hộ dân bị thiệt hại, trong đó thiệt hại nặng nhất là trường hợp gia đình anh Lý Vần Quang (bản Giao Chản) bị sập nhà hoàn toàn.
Không chỉ ở Khổng Lào, tình trạng sạt lở, ngập úng cũng xảy ra tại xã Sin Suối Hồ, phường Tân Phong và nhiều nơi khác, làm hư hỏng hàng chục hecta lúa, ngô, cuốn trôi hàng nghìn mét vuông ao cá và thiệt hại nhiều công trình giao thông trọng điểm.
Sát cánh cùng người dân vượt khó
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã huy động tối đa lực lượng gồm quân sự, công an, biên phòng và người dân cùng tham gia cứu hộ, hỗ trợ di dời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm.
Công tác thông tuyến giao thông, sửa chữa công trình thủy lợi, nước sinh hoạt đang được triển khai khẩn trương, đồng thời duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân.
Tại xã Khổng Lào, ngay sau khi sự việc xảy ra, sáng ngày 8/7, đoàn công tác do bà Mai Thị Hồng Sim - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng lãnh đạo xã và các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ gần 5 triệu đồng cho gia đình anh Lý Vần Quang, giúp gia đình khắc phục những khó khăn cấp thiết trước mắt.
Tại buổi thăm hỏi, các đồng chí lãnh đạo xã đã ân cần động viên gia đình sớm ổn định tinh thần, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng, đoàn thể tập trung hỗ trợ gia đình dọn dẹp hiện trường và lên phương án hỗ trợ lâu dài.
Bà Mai Thị Hồng Sim - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Ngay từ đầu mùa mưa, xã đã chủ động xây dựng phương án ứng phó, huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản tại những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đồng thời, tổ chức rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động di dời đến nơi an toàn khi có diễn biến thời tiết cực đoan, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
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