Lai Châu: Liệt sĩ Hà Văn Sinh được xác định danh tính sau hơn 76 năm hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
26/07/2026 18:14 GMT +7
Ngày 26/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố, trao quyết định xác định danh tính liệt sĩ Hà Văn Sinh bằng phương pháp thực chứng cho bà Hà Thị È - con đẻ của liệt sĩ, sau hơn 76 năm hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Theo quyết định được công bố, liệt sĩ Hà Văn Sinh, quê tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Nghĩa Lộ (nay là xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu), từng là Chính trị viên xã đội, du kích. Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vào tháng 1/1950 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu đã trao quyết định công nhận danh tính liệt sĩ Hà Văn Sinh cho bà Hà Thị È, con đẻ liệt sĩ . Việc xác định và công nhận danh tính liệt sĩ không chỉ thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đối với người có công, lan tỏa truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Thanh Bình, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: "Việc xác minh, công nhận danh tính liệt sĩ và trao quyết định cho thân nhân không chỉ giúp hoàn thiện hồ sơ người có công, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ hôm nay và mai sau".
Đại diện gia đình liệt sĩ Hà Văn Sinh xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội cùng các cấp, ngành đã kiên trì xác minh, hoàn thiện hồ sơ, giúp gia đình thực hiện được nguyện vọng sau nhiều năm chờ đợi.
Việc liệt sĩ được xác nhận danh tính là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng thời khẳng định sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân trân trọng, ghi nhớ.
Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Nội vụ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã trao quà động viên thân nhân gia đình liệt sĩ Hà Văn Sinh.
Ngay sau buổi lễ, đoàn công tác cùng gia đình đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ Than Uyên dâng hương, tưởng niệm liệt sĩ Hà Văn Sinh và các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây.
Trước đó, đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Hà Văn Sinh và dâng hương tưởng niệm tại nhà riêng, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của liệt sĩ cũng như sự hy sinh, mất mát của thân nhân trong suốt nhiều năm qua.
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