Lai Châu: Kinh tế bứt phá mạnh mẽ, quyết tâm bám sát mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%

Lai Châu bám sát mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%

Chiều ngày 14/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung đã chủ trì Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2026. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đồng thời hiến kế, tìm giải pháp then chốt để tăng tốc bứt phá trong tháng 8 và những tháng cuối năm.

Các đại biểu dự Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Lai Châu tháng 7/2026. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Báo cáo tại phiên họp nêu rõ, trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026, UBND tỉnh Lai Châu đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bám sát mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%. Nhờ đó, nhiều kết quả tích cực, toàn diện đã đạt được trên hầu hết các lĩnh vực.

Điểm nổi bật là về giá trị sản xuất công nghiệp khi ghi nhận mức tăng trưởng 54,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được nhờ các sản phẩm chủ lực duy trì đà tăng trưởng tốt và có thêm các dự án mới đi vào vận hành.

Đặc biệt, hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 được tổ chức thành công. Tỉnh Lai Châu đã trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 19 biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng vốn đăng ký lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp của tỉnh cũng bảo đảm tiến độ. Sản lượng chè, ngô, cây ăn quả và thủy sản đều tăng. Ngành "công nghiệp không khói" đón nhận tin vui khi toàn tỉnh đón hơn 1,1 triệu lượt khách, mang về doanh thu hơn 1.007 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1.318 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ). Cùng với đó, giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Các dự án trọng điểm, đặc biệt là hệ thống trường nội trú liên cấp vùng biên giới đang được đẩy nhanh tiến độ.

Không chỉ kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh Lai Châu cũng gặt hái nhiều "trái ngọt". Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức thành công, với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp lên tới 99,56%. Ngành y tế tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 152.000 người dân. Đặc biệt, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 7.000 lao động, vượt tiến độ kế hoạch đề ra.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thẳng thắn thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ nút thắt cho những tháng cuối năm.

Ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương đã đóng góp vào kết quả chung của tháng 7.

Ấn định nhiệm vụ cho tháng 8 và chặng đường nước rút cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị các cơ quan, đơn vị phải nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu thực thi công vụ; chuẩn bị chu đáo cho ngày khai giảng năm học mới và Lễ khánh thành các trường nội trú liên cấp khu vực biên giới; triển khai quyết liệt kịch bản tăng trưởng, bấm nút khởi công các dự án mới và cải thiện mạnh mẽ các chỉ số cải cách hành chính; tổ chức tốt hội nghị gặp mặt doanh nghiệp quý II để kịp thời lắng nghe, "gỡ khó" cho dòng vốn tư nhân…