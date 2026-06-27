Lai Châu khai mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026, quy tụ 42 thí sinh xuất sắc

Chiều 26/6, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn tỉnh.

Ông Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội thi. Ảnh: Thu Hoài.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, ông Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, Hội thi là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự chủ động, trách nhiệm của các cấp ủy, địa phương, đơn vị trong công tác chuẩn bị Hội thi; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Ông Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc. Ảnh: Thu Hoài.

Tham dự lễ khai mạc có ông Phạm Đức Tiến - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng các thí sinh tham gia Hội thi.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi khẳng định, công tác tuyên truyền miệng luôn là một trong những phương thức quan trọng, trực tiếp và hiệu quả trong công tác tư tưởng của Đảng.

Ông Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu trao Cờ lưu niệm cho các báo cáo viên. Ảnh: Thu Hoài.

Đối với tỉnh miền núi, biên giới như Lai Châu, vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên càng có ý nghĩa đặc biệt trong việc truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo Ban Tổ chức, sau gần 4 tháng triển khai từ cấp cơ sở, Hội thi đã thu hút 610 thí sinh tham gia. Qua các vòng thi, 42 thí sinh tiêu biểu đại diện cho các địa phương, đơn vị đã được lựa chọn tham dự vòng chung kết cấp tỉnh.

Tại Hội thi, các thí sinh sẽ trải qua hai nội dung gồm thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Nội dung tập trung tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu và ông Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi tặng Cờ lưu niệm cho các báo cáo viên tham dự Hội thi. Ảnh: Thu Hoài.

Ban Tổ chức kỳ vọng Hội thi không chỉ là diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm mà còn là dịp phát hiện những nhân tố xuất sắc để đại diện tỉnh Lai Châu tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi khu vực do Trung ương tổ chức.

Để Hội thi đạt kết quả cao, ông Sùng A Hồ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đề nghị Ban Tổ chức điều hành khoa học, đúng quy chế; Ban Giám khảo phát huy tinh thần công tâm, khách quan trong đánh giá, chấm điểm. Đối với các thí sinh, đồng chí mong muốn mỗi người phát huy tốt kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt phần thi.

Thí sinh Đảng ủy xã Khổng Lào thực hiện phần thi thuyết trình ngay sau khi khai mạc Hội thi. Ảnh: Thu Hoài.

Đặc biệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh, điều quan trọng nhất sau Hội thi, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục vận dụng hiệu quả các kỹ năng, công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào thực tiễn công tác, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới.

Ngay sau lễ khai mạc, các phần thi đầu tiên đã diễn ra với phần thuyết trình và trả lời câu hỏi của những thí sinh mở màn.

Theo kế hoạch, Hội thi diễn ra liên tục trong các ngày 26, 27 và 28/6. Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào chiều 28/6, qua đó lựa chọn những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc nhất đại diện Lai Châu tham dự Hội thi khu vực do Trung ương tổ chức.