Lai Châu kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất

Thiên tai gây thiệt hại nặng nề, nhiều hộ dân mất nhà cửa

Liên tiếp từ đầu tháng 7/2026 đến nay, tỉnh Lai Châu phải hứng chịu nhiều đợt mưa lớn kéo dài, gây lũ quét, lũ ống và sạt lở đất trên diện rộng. Thiên tai đã để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người, tài sản và hạ tầng, khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 18/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã ban hành Thư ngỏ về việc hỗ trợ Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất, gửi tới các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Tính đến 17 giờ ngày 18/7/2026, mưa lũ ở Lai Châu trong tháng đã khiến 5 người tử vong, 4 người mất tích và 9 người bị thương. Ảnh: Thanh Ngân

Theo nội dung thư ngỏ, tính đến 17 giờ ngày 18/7/2026, các đợt thiên tai trong tháng đã khiến 5 người tử vong, 4 người mất tích và 9 người bị thương.

Riêng đợt mưa lũ từ ngày 15 đến 18/7, toàn tỉnh có 18 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 11 ngôi nhà hư hỏng trên 70%, hàng chục ngôi nhà khác bị ảnh hưởng. Nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao để đảm bảo an toàn.

Không chỉ gây thiệt hại về nhà ở, mưa lũ còn làm hơn 400ha lúa, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản cùng nhiều vật nuôi, tài sản thiết yếu của người dân bị ảnh hưởng.

Hệ thống giao thông, công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt và lưới điện tại nhiều địa phương cũng bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, làm chia cắt nhiều khu vực, ảnh hưởng lớn đến đời sống và hoạt động sản xuất.

Lũ quét làm xã Mường Than thiệt hại trên 120 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Ngân

Theo thống kê sơ bộ, tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh ước tính hơn 190 tỷ đồng, trong đó riêng xã Mường Than thiệt hại trên 120 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu.

Kêu gọi chung tay giúp người dân sớm ổn định cuộc sống

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cho biết, hiện mưa vẫn tiếp diễn tại một số khu vực, mực nước trên các sông, suối vẫn ở mức cao, nhiều sườn đồi đã bão hòa nước nên nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét và sạt lở đất vẫn rất lớn.

Trong khi các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ sơ tán dân cư, cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai, nhu cầu hỗ trợ về chỗ ở, ổn định đời sống và phục hồi sinh kế cho người dân vẫn rất cấp thiết.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, tùy theo điều kiện và khả năng, chung tay ủng hộ bằng tiền, hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm hoặc các hình thức phù hợp.

Nguồn hỗ trợ sẽ được ưu tiên dành cho các gia đình có người chết, mất tích, bị thương; các hộ có nhà bị sập, hư hỏng, phải sơ tán; đồng thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và sinh kế sau thiên tai.

Công khai địa chỉ tiếp nhận và tài khoản ủng hộ

Mọi sự hỗ trợ được tiếp nhận tại: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu (Cơ quan Thường trực Ban Vận động cứu trợ tỉnh). Địa chỉ: Nhà C, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 02133.798.595.

Ủng hộ bằng chuyển khoản tới tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tại: Kho bạc Nhà nước khu vực IX - Phòng Nghiệp vụ 2 (Mã KB: 3161): 3761.0.1069449.91049. Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu: 7800201009982. BIDV Chi nhánh Lai Châu: 3620407025. VietinBank Chi nhánh Lai Châu: 123000075531.

Nội dung chuyển khoản ghi: "(Tên đơn vị/doanh nghiệp) ủng hộ Nhân dân tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2026".

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khẳng định sẽ tiếp nhận, quản lý, phân bổ và sử dụng toàn bộ nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời theo quy định; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng để giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.