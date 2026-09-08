Lai Châu: Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 91 học viên
08/09/2026 18:21 GMT +7
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Viettel Lai Châu tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho 91 học viên là thành viên Đội PCCC&CNCH cơ sở Viettel Lai Châu.
Trong 2 ngày (7-8/9), các học viên được phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trọng tâm là Luật PCCC&CNCH, các nghị định, thông tư hướng dẫn của Bộ Công an và các văn bản liên quan.
Không chỉ được truyền đạt lý thuyết, các học viên còn được hướng dẫn kỹ năng thực hành. Cụ thể, các thành viên Đội PCCC&CNCH cơ sở Viettel Lai Châu được hướng dẫn thao tác, vận hành thành thạo các hệ thống, phương tiện PCCC&CNCH được trang bị tại chỗ; đồng thời rèn luyện chiến thuật, kỹ năng xử lý tình huống khi phát sinh sự cố cháy, nổ.
Sau phần học lý thuyết, các học viên thực hiện bài kiểm tra và thực hành dập tắt đám cháy giả định (khay xăng, bình gas, chất rắn...) bằng bình chữa cháy xách tay, chăn chiên, cát và các trang thiết bị tại chỗ khác.
Chương trình huấn luyện nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực thực hành cho Đội PCCC&CNCH cơ sở Viettel Lai Châu, bảo đảm chủ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi có sự cố xảy ra tại đơn vị.
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