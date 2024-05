Mô hình giống lúa lai chất lượng cao Thụy Hương 308 được triển khai thành công trên cánh đồng bản Én Nọi (Mường Than, Than Uyên, Lai Châu) mang lại hy vọng mới cho người dân địa phương.

Thành công từ mô hình giống lúa lai chất lượng cao Thụy Hương 308

Công ty Cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình giống lúa lai chất lượng cao Thụy Hương 308. Mô hình giống lúa lai chất lượng cao Thụy Hương 308 được triển khai tại cánh đồng bản Én Nọi (Mường Than, Than Uyên).

Mô hình giống lúa lai chất lượng cao Thụy Hương 308 do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam triển khai ở vụ đông xuân năm 2023 – 2024, với quy mô 1ha. Tham gia mô hình, 5 hộ dân ở bản Én Nọi được hỗ trợ 100% giống và được hướng dẫn về kỹ thuật gieo cấy, phòng trừ sâu bệnh.

Hội thảo mô hình giống lúa lai chất lượng cao Thụy Hương 308 thu hút nhiều người dân tham gia. (Ảnh: A.H)

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, giống lúa chất lượng cao Thụy Hương 308 sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, bông dài, số lượng hạt chắc cao, thời gian trỗ ngắn (4-6 ngày), khả năng chống đổ tốt. Các đối tượng sâu bệnh hại chính trong vụ bị nhiễm tương đối nhẹ, khả năng thích ứng rộng, năng suất cao hơn giống đối chứng nhị ưu 838.

Giống lúa lai chất lượng cao Thụy Hương 308 có hạt thóc tươi nhỏ, hình dáng thon dài, hạt gạo trong bóng, cơm có màu trắng thanh, mềm, thơm, vị đậm. Năng suất bình quân thu được từ trên 8 tấn/ha, nếu thâm canh tốt năng suất có thể lên đến hơn 10 tấn/ha. Đặc biệt, giống lúa lai Thụy Hương 308 có nhiều ưu điểm phù hợp với cơ cấu vụ đông xuân và trên chân đất gieo cấy 2 vụ/năm, nhất là khu vực hay bị ảnh hưởng gió như: cánh đồng xã Mường Than, Phúc Than.

Mô hình giống lúa lai chất lượng cao Thụy Hương 308 được đánh giá khá thành công. Qua triển khai mô hình đã giúp người dân tìm ra giống lúa mới nhiều triển vọng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu địa phương, có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.