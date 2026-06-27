Lai Châu: Hơn 15.000 người hưởng ứng xây dựng xã, phường không ma túy

Chương trình do Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức, được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đến các tỉnh, thành phố và các xã, phường trên toàn quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu phát động.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Ảnh: baochinhphu.vn.

Tại điểm cầu Lai Châu có các đồng chí: Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tẩn Thị Quế - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng các đại biểu dự Lễ mít tinh tại điểm cầu tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Nga.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Việc xây dựng xã, phường không ma túy không chỉ là mục tiêu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự mà còn là cam kết của chính quyền với Nhân dân, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng toàn quốc "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy". Ảnh: Nguyễn Nga.

Phó Thủ tướng kêu gọi các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là thế hệ trẻ cùng chung trách nhiệm, chung hành động để mỗi xã, phường thực sự trở thành nơi người dân yên tâm sinh sống, trẻ em được lớn lên trong môi trường an toàn, mỗi gia đình được gìn giữ hạnh phúc và bình yên.

Tỉnh Lai Châu có trên 15.000 người tham dự Lễ mít tinh và hưởng ứng Giải chạy phong trào quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy. Ảnh: Nguyễn Nga.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng phong trào "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy" trên phạm vi toàn quốc; đồng thời dành phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong do ma túy, các cán bộ hy sinh trong đấu tranh phòng, chống ma túy và những gia đình chịu hậu quả bởi tệ nạn này. Nghi thức mang thông điệp nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về những hệ lụy nghiêm trọng của ma túy đối với xã hội.

Ông Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu trao giải Nhất cho vận động viên nữ cự ly 3 km. Ảnh: Nguyễn Nga.

Ngay sau lễ mít tinh, lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể đã tham gia chạy hưởng ứng cùng 600 vận động viên của tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở cự ly 5km dành cho nam và 3km dành cho nữ.

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao giải Nhì cho các vận động viên nam cự ly 5 km. Ảnh: Nguyễn Nga.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cùng 5 giải Khuyến khích; đồng thời trao các giải phụ như giải Cống hiến, vận động viên trẻ tuổi nhất, cao tuổi nhất, gia đình lan tỏa và vận động viên lan tỏa, kèm huy chương và tiền thưởng.

Bà Vừ Thị Mai Dinh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu trao giải Ba cho các vận động viên nữ cự ly 3 km. Ảnh: Nguyễn Nga.

Thông qua lễ mít tinh và giải chạy phong trào, Lai Châu tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong việc chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng các xã, phường không ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.