Lai Châu: Giải ngân 770 triệu đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp nông dân xã Tủa Sín Chải phát triển chăn nuôi lợn

Tham dự lễ giải ngân có bà Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu.

Dự án "Nuôi lợn thương phẩm" tại bản Tủa Sín Chải có tổng nguồn vốn 770 triệu đồng, hỗ trợ 8 hộ hội viên nông dân vay đầu tư phát triển sản xuất. Thời gian thực hiện dự án là 48 tháng, với mức lãi suất ưu đãi 0,65%/tháng (tương đương 7,8%/năm). Nguồn vốn được sử dụng để mua lợn giống, cải tạo chuồng trại, bổ sung thức ăn chăn nuôi và đầu tư mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa.

Quang cảnh buổi giải ngân vốn vay dự án "Nuôi lợn thương phẩm" tại bản Tủa Sín Chải. Ảnh: HND Lai Châu.

Tại buổi giải ngân, đại diện Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lai Châu đã phổ biến mục tiêu, ý nghĩa của chương trình; hướng dẫn các hộ vay thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả đầu tư.

Hội viên tham gia dự án cũng được tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và chủ động liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Theo kế hoạch, Hội Nông dân xã Tủa Sín Chải sẽ phối hợp với Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án; hướng dẫn hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, đồng thời đôn đốc các hộ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả vốn và phí vay theo quy định. Qua đó, kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bà Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phát biểu tại lễ giải ngân. Ảnh: HND Lai Châu.

Xã Tủa Sín Chải được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Tủa Sín Chải, Làng Mô và Tả Ngảo. Đây là địa phương vùng cao có nhiều lợi thế để phát triển chăn nuôi nhờ quỹ đất rộng, nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào và người dân có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm định hướng phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa gắn với nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều hộ nông dân vẫn gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư, điều kiện chuồng trại và kỹ thuật chăn nuôi. Vì vậy, việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân được xem là động lực quan trọng giúp hội viên mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng đàn vật nuôi, giảm chi phí đầu tư và hạn chế rủi ro trong quá trình chăn nuôi.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Lai Châu và Hội Nông dân xã Tủa Sín Chải thực hiện giải ngân vốn cho các hộ tham gia dự án. Ảnh: HND Lai Châu.

Dự án "Nuôi lợn thương phẩm" không chỉ tạo điều kiện để các hộ hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình, phấn đấu nâng thu nhập bình quân trên 30 triệu đồng/hộ/năm, mà còn góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thông qua hoạt động giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tổ chức Hội tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng hội viên trong phát triển sản xuất, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Tủa Sín Chải.