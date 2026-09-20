Lai Châu: Đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm "đòn bẩy" phát triển kinh tế
20/09/2026 14:55 GMT +7
Ngày 20/9, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) tổ chức Hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu.
Hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu
Tiến sĩ Trần Lê Hồng – Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) và ông Dương Đình Đức – Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lai Châu chủ trì hội thảo.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lai Châu Dương Đình Đức nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 5/3/2026 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030.
Qua đó, tỉnh xác định rõ đây chính là động lực và nền tảng then chốt nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các đại biểu, chuyên gia nhìn nhận thẳng thắn thực trạng, đánh giá đúng tiềm năng, cơ hội cũng như nhận diện những "điểm nghẽn" trong phát triển khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Trên cơ sở đó, nhiều giải pháp sát thực tế đã được đưa ra nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối cung - cầu công nghệ.
Tại hội thảo, các đại biểu tham luận tập trung vào các nội dung: Hướng dẫn hình thành và công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo; giải pháp phát triển khởi nghiệp sáng tạo; ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) thông minh phục vụ quản lý và phát triển kinh tế - xã hội...
Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cần chủ động tạo môi trường thuận lợi, làm cầu nối vững chắc trong mối liên kết "3 nhà": Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để khơi thông nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Lai Châu đề xuất Bộ KH&CN tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương trong việc đánh giá thực chất giá trị, tiềm năng thị trường của các sản phẩm; hướng dẫn xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu.
Đối với các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đơn vị chủ động nghiên cứu, phát triển các sản phẩm phù hợp với thế mạnh địa phương, nhất là các loại cây trồng và nông sản đặc trưng của Lai Châu. Việc nghiên cứu phải gắn liền với thực tiễn sản xuất và tín hiệu của thị trường.
Tỉnh Lai Châu cam kết sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp yên tâm tham gia ứng dụng, chuyển giao công nghệ, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang đậm bản sắc địa phương.
Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Lai Châu cùng lãnh đạo Bộ KH&CN và Sở KH&CN Lai Châu đã trao quyết định nghiệm thu kết thúc thử nghiệm trước thời hạn sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ nguyên mới Việt Nam.
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