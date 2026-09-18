Lai Châu: Đánh giá các mô hình thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số
18/09/2026 16:22 GMT +7
Sáng 18/9, tại Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh (Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu), Hội đồng đánh giá các mô hình thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số triển khai thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2026, đã tổ chức phiên họp đánh giá hiệu quả triển khai thực tế trên địa bàn.
Họp Hội đồng đánh giá các mô hình thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số
Hội đồng đánh giá các mô hình thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số triển khai thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2026, được thành lập theo Quyết định số 329/QĐ-SKHCN ngày 3/9/2026 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu.
Trước khi bắt đầu phiên làm việc, các đại biểu và thành viên Hội đồng đã đi kiểm tra, trải nghiệm thực tế hoạt động của các mô hình công nghệ tại Trung tâm Hành chính công phường Đoàn Kết (Lai Châu) và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.
Các sản phẩm được đưa vào thử nghiệm đợt này nằm trong Hệ sinh thái AI Kỷ Nguyên Mới, do Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam triển khai. Hệ thống gồm 3 mô hình cốt lõi: Trợ lý ảo hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính; Trợ lý AI công vụ; Trung tâm tri thức hình ảnh và điều hành thông minh. Các sản phẩm này hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ cán bộ công chức nâng cao năng lực quản lý, điều hành.
Tại phiên họp, đại diện đơn vị phát triển đã báo cáo chi tiết về tính năng vượt trội của từng mô hình. Mô hình Trợ lý ảo phục vụ người dân có tính năng tích hợp trực tiếp trên Cổng dịch vụ công, có khả năng đọc và tự động bóc tách thông tin từ giấy tờ cá nhân, điền thẳng vào biểu mẫu và đính kèm đúng thành phần hồ sơ. Người dân có thể tương tác bằng văn bản hoặc giọng nói. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ cả tiếng Việt và tiếng Mông, giải quyết triệt để rào cản ngôn ngữ cho đồng bào dân tộc thiểu số khi làm thủ tục hành chính.
Mô hình Trợ lý AI công vụ cũng có nhiều tính năng nổi bật như: Hỗ trợ cán bộ tra cứu, phân tích văn bản và tự động nhận diện nhiệm vụ, người phụ trách, thời hạn xử lý. Hệ thống vận hành theo nguyên tắc "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả), tự động nhắc nhở và cảnh báo khi tiến độ bị chậm.
Mô hình Trung tâm tri thức hình ảnh và điều hành thông minh có các tính năng như: Tận dụng hệ thống camera hiện có kết hợp AI thị giác để giám sát tập trung, phân tích sự kiện bất thường và khoanh vùng đối tượng theo mô tả tiếng Việt. Hệ thống có khả năng truy vết và trả kết quả chi tiết kèm hình ảnh/video thực tế.
Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đánh giá cao tính thực tiễn và hiệu quả ban đầu của các mô hình thử nghiệm trong việc giảm bớt áp lực hành chính và tối ưu hóa công tác điều hành.
Bên cạnh những kết quả tích cực, các thành viên Hội đồng cũng đề xuất đơn vị phát triển (Công ty CP Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam) tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện thêm các tính năng, mở rộng các ứng dụng… để nâng cao hơn nữa hiệu quả các mô hình.
Trên cơ sở trải nghiệm,
kiểm tra thực tế và thảo luận tại phiên họp, Hội đồng sẽ tiến hành đánh
giá chuyên môn, kết luận và tư vấn để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu xem
xét, công nhận kết quả các mô hình thử nghiệm.
Hà Nội đưa công nghệ số vào “gần dân”, nâng năng lực bảo đảm an ninh, trật tự
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, điểm xuyên suốt của ba sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vừa được ra mắt là lấy người dân làm trung tâm phục vụ và thụ hưởng. Để người dân tương tác với lực lượng công an thuận tiện hơn…
“Hộ chiếu di sản” ứng dụng công nghệ số kết nối hành trình khám phá TP.HCM
“Hộ chiếu di sản” là sản phẩm trải nghiệm đột phá kết nối hệ thống bảo tàng tại TP.HCM, hiện vật và các câu chuyện lịch sử trên nền tảng số.
Huế "trải thảm đỏ" cho doanh nghiệp công nghệ số với chính sách hỗ trợ "khủng"
TP.Huế ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số phát triển nhân lực, sản xuất công nghệ số, thiết kế chip bán dẫn và tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn.