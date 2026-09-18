Lai Châu: Đánh giá các mô hình thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số

Họp Hội đồng đánh giá các mô hình thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số

Hội đồng đánh giá các mô hình thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số triển khai thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2026, được thành lập theo Quyết định số 329/QĐ-SKHCN ngày 3/9/2026 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu.

Các đại biểu dự phiên họp Hội đồng đánh giá các mô hình thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số triển khai thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2026. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trước khi bắt đầu phiên làm việc, các đại biểu và thành viên Hội đồng đã đi kiểm tra, trải nghiệm thực tế hoạt động của các mô hình công nghệ tại Trung tâm Hành chính công phường Đoàn Kết (Lai Châu) và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.

Các sản phẩm được đưa vào thử nghiệm đợt này nằm trong Hệ sinh thái AI Kỷ Nguyên Mới, do Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam triển khai. Hệ thống gồm 3 mô hình cốt lõi: Trợ lý ảo hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính; Trợ lý AI công vụ; Trung tâm tri thức hình ảnh và điều hành thông minh. Các sản phẩm này hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ cán bộ công chức nâng cao năng lực quản lý, điều hành.

Các thành viên Hội đồng đánh giá nghe đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam báo cáo, giới thiệu về tính năng của các mô hình. (Ảnh: Thanh Ngân)

Tại phiên họp, đại diện đơn vị phát triển đã báo cáo chi tiết về tính năng vượt trội của từng mô hình. Mô hình Trợ lý ảo phục vụ người dân có tính năng tích hợp trực tiếp trên Cổng dịch vụ công, có khả năng đọc và tự động bóc tách thông tin từ giấy tờ cá nhân, điền thẳng vào biểu mẫu và đính kèm đúng thành phần hồ sơ. Người dân có thể tương tác bằng văn bản hoặc giọng nói. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ cả tiếng Việt và tiếng Mông, giải quyết triệt để rào cản ngôn ngữ cho đồng bào dân tộc thiểu số khi làm thủ tục hành chính.

Mô hình Trợ lý AI công vụ cũng có nhiều tính năng nổi bật như: Hỗ trợ cán bộ tra cứu, phân tích văn bản và tự động nhận diện nhiệm vụ, người phụ trách, thời hạn xử lý. Hệ thống vận hành theo nguyên tắc "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả), tự động nhắc nhở và cảnh báo khi tiến độ bị chậm.

Các thành viên Hội đồng đánh giá trải nghiệm, kiểm tra thực tế tại hoạt động của các mô hình thử nghiệm tại Trung tâm Hành chính công phường Đoàn Kết (Lai Châu). (Ảnh: Thanh Ngân)

Mô hình Trung tâm tri thức hình ảnh và điều hành thông minh có các tính năng như: Tận dụng hệ thống camera hiện có kết hợp AI thị giác để giám sát tập trung, phân tích sự kiện bất thường và khoanh vùng đối tượng theo mô tả tiếng Việt. Hệ thống có khả năng truy vết và trả kết quả chi tiết kèm hình ảnh/video thực tế.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đánh giá cao tính thực tiễn và hiệu quả ban đầu của các mô hình thử nghiệm trong việc giảm bớt áp lực hành chính và tối ưu hóa công tác điều hành.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bên cạnh những kết quả tích cực, các thành viên Hội đồng cũng đề xuất đơn vị phát triển (Công ty CP Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam) tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện thêm các tính năng, mở rộng các ứng dụng… để nâng cao hơn nữa hiệu quả các mô hình.

Trên cơ sở trải nghiệm, kiểm tra thực tế và thảo luận tại phiên họp, Hội đồng sẽ tiến hành đánh giá chuyên môn, kết luận và tư vấn để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu xem xét, công nhận kết quả các mô hình thử nghiệm.

