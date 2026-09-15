Lai Châu công bố, trao nhiều quyết định về công tác cán bộ
15/09/2026 22:23 GMT +7
Chiều 15/9, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cho Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh.
Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu dự và trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này.
Theo các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ, do lãnh đạo Sở Nội vụ Lai Châu công bố: Bà Nguyễn Thị Nhàn – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lư (Lai Châu) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp (Quyết định số 1986/QĐ-UBND); ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pắc Ta (Lai Châu) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Quyết định số 1999/QĐ-UBND); ông Trần Châu Ngọc – Chủ tịch UBND xã Pu Sam Cáp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Quyết định số 1968/QĐ-UBND). Thời hạn bổ nhiệm đối với các cán bộ kể trên là 5 năm, hiệu lực kể từ ngày 10/9/2026.
Giao nhiệm vụ cho các cán bộ vừa nhận trọng trách mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải đề nghị từng cá nhân khẩn trương tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm từ thực tiễn cơ sở để nâng cao chất lượng tham mưu; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, chung sức cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đại diện cho các cán bộ được bổ nhiệm, tân Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo, không ngừng trau dồi bản lĩnh, nỗ lực cùng tập thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
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