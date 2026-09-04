Lai Châu có tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Sáng 4/9, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Các đại biểu dự hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ Lai Châu đã công bố Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận ông Ngô Sỹ Thiện - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến nhận nhiệm vụ tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lai Châu. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, tính từ ngày 28/8/2026.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Nguyễn Sỹ Cảnh đánh giá cao năng lực của tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng; đồng thời yêu cầu ông Ngô Sỹ Thiện bắt tay ngay vào công việc, khẩn trương nắm bắt toàn diện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và sâu sát cơ sở để tham mưu kịp thời, chính xác cho tỉnh.

Ông Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lai Châu. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, trên cương vị mới, ông Ngô Sỹ Thiện cùng Ban Giám đốc Sở Xây dựng phải tập trung rà soát lại toàn bộ các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn. Qua đó, nhận diện rõ các vướng mắc, tồn đọng và "điểm nghẽn" để kịp thời xử lý, nhất là những dự án mang tính động lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu lưu ý ngành Xây dựng cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu trong các lĩnh vực then chốt như: quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở xã hội và hạ tầng giao thông. Mục tiêu là bảo đảm quy hoạch phải "đi trước một bước", mở ra không gian và tạo xung lực phát triển mới.

Ông Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lai Châu. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Giao nhiệm vụ cho đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng phát huy truyền thống đoàn kết, hỗ trợ tân Phó Giám đốc Sở nhanh chóng tiếp cận công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng Ngô Sỹ Thiện trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, nỗ lực cùng tập thể Sở Xây dựng đoàn kết, chung sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.