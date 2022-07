Lai Châu có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh mới

Chiều nay 28/7, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng – Trưởng phòng 4, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

PV Tây Bắc