Lai Châu có tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
14/09/2026 15:12 GMT +7
Sáng 14/9, Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Lý Công Hậu - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu chủ trì và trao quyết định.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu đã công bố Quyết định số 755/QĐ-HĐND ngày 10/9/2026 của HĐND tỉnh về việc tiếp nhận ông Nguyễn Văn Ban - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, tính từ ngày 10/9/2026.
Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lý Công Hậu - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu đánh giá cao năng lực của tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Nhấn mạnh tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là cán bộ kinh qua nhiều vị trí công tác, tích lũy được kinh nghiệm phong phú và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu đề nghị: Trên cương vị mới, tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần nhanh chóng bắt nhịp công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc và đặc thù của cơ quan;
Phát huy thế mạnh tham mưu tổng hợp, điều phối từ Văn phòng UBND tỉnh để nâng cao chất lượng rà soát pháp lý, chuẩn bị nội dung các kỳ họp; tham mưu chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng các quyết định quan trọng của địa phương; đẩy mạnh hoạt động giám sát, đặc biệt là theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát…
Bày tỏ niềm vinh dự khi được Thường trực HĐND tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới, tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu hứa sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, rèn luyện để nhanh chóng tiếp quản công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
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