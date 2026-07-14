Lai Châu: Cần sớm ban hành quy trình kỹ thuật quản lý, vận hành và khai thác các công trình nước sinh hoạt tập trung

Sáng 14/7, Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức phiên họp thứ mười hai. Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là phiên giải trình về công tác quản lý, vận hành, khai thác các công trình nước sinh hoạt (NSH) tập trung trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp thứ mười hai Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Theo đó, trên cơ sở các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu yêu cầu giải trình về công tác quản lý, vận hành, khai thác các công trình NSH tập trung trên địa bàn, lãnh đạo UBND tỉnh, UBND các xã tập trung làm rõ về hiện trạng của một số các công trình NSH; nguyên nhân dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, chậm tiến độ của các công trình nước sạch; việc bố trí nguồn lực đầu tư các công trình cấp NSH tập trung; quản lý, vận hành công trình cấp nước sau đầu tư…

Kết luận phiên giải trình, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khẳng định tầm quan trọng, cấp thiết của các công trình nước sinh hoạt đối với đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu kết luận phiên giải trình. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 80% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với các giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao tính hiệu quả, bền vững sau đầu tư; bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch của người dân nông thôn; sớm ban hành quy trình kỹ thuật quản lý, vận hành và khai thác các công trình NSH tập trung; thống nhất về mô hình tổ quản lý, quyền hạn, trách nhiệm của tổ quản lý tại cấp thôn, bản;

Xây dựng và công bố mức thu tiền sử dụng NSH nông thôn theo từng loại công trình; nghiên cứu trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư, quản lý vận hành công trình sau đầu tư tại các vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ công trình, sử dụng nước tiết kiệm…