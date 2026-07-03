Lai Châu: Bắt tay hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu và Sở NN&MT Lai Châu ký kết chương trình phối hợp

Chiều 3/7, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu và Sở NN&MT Lai Châu tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2030. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh.

Các đại biểu dự lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 giữa Hội Nông dân tỉnh Lai Châu và Sở NN&MT Lai Châu. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo đó, giai đoạn 2026 – 2030, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu và Sở NN&MT Lai Châu sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân trên địa bàn; tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước; phối hợp xây dựng, phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi…

Ông Vương Đức Lợi – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: Thanh Ngân)

Một trong những nội dung trọng tâm phải kể đến trong chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Lai Châu và Sở NN&MT tỉnh, đó là các hoạt động tập huấn, tư vấn, hỗ trợ nghề, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại và ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả và phát triển xanh, bền vững. Hai cơ quan sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh, gắn với cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Điểm nhấn đáng chú ý trong chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Lai Châu và Sở NN&MT Lai Châu giai đoạn 2026 – 2030, đó là vận động nông dân tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phát triển sản phẩm OCOP…

Ông Ngô Xuân Hùng – Giám đốc Sở NN&MT Lai Châu phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Ngân)

Để chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2026 – 2030 đạt hiệu quả cao, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu sẽ chủ trì phối hợp với Sở NN&MT Lai Châu xây dựng kế hoạch hằng năm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phối hợp giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Sở NN&MT Lai Châu sẽ chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm OCOP; xây dựng vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc…

Lãnh đạo hai cơ quan ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vương Đức Lợi – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và ông Ngô Xuân Hùng – Giám đốc Sở NN&MT Lai Châu cùng khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai cơ quan là hết sức cần thiết. Đây chính là cơ sở quan trọng để hai cơ quan tăng cường mối liên kết, liên hệ trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn…