Lai Châu bàn giải pháp gỡ khó về đơn giá nhân công tại các dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp

Báo cáo tình hình, kết quả khảo sát và những khó khăn, vướng mắc về đơn giá nhân công tại các dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết: Công an tỉnh Lai Châu được giao làm chủ đầu tư 10 dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình quản lý, điều hành các dự án, Công an tỉnh đã tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhà thầu (Công ty VINADIC – Tập đoàn AMACCAO) về việc phải trả tiền nhân công cao hơn so với đơn giá nhân công ban hành theo Quyết định số 09/QĐ-SXD ngày 10/01/2026 của Sở Xây dựng Lai Châu về Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Các đại biểu dự cuộc họp xem xét, tháo gỡ khó khăn về đơn giá nhân công tại các dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Thanh Ngân)

“Do nguồn lao động tại chỗ hạn chế, đặc biệt là lao động kỹ thuật, thợ chính nên nhà thầu phải huy động nhân công từ ngoài địa bàn, phát sinh chi phí đi lại, ăn ở, phụ cấp, giữ chân lao động và các chi phí tổ chức thi công để bảo đảm tiến độ” – Đại tá Phạm Hải Đăng thông tin.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu và kiến nghị của nhà thầu, Công an tỉnh Lai Châu đã mời Viện Kinh tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng phối hợp khảo sát, tư vấn, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm việc khảo sát, rà soát đơn giá nhân công xây dựng được thực hiện khách quan và phù hợp quy định. Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, mức chi trả nhân công thực tế tại các công trình cao hơn hẳn so với đơn giá công bố.

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu báo cáo tình hình, kết quả khảo sát và những khó khăn, vướng mắc về đơn giá nhân công tại các dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Thanh Ngân)

“Qua rà soát sơ bộ, một số dự án có chi phí dự phòng còn lại thấp hoặc có nguy cơ không đủ để cân đối nếu phát sinh tăng chi phí nhân công. Trường hợp phát sinh yêu cầu xử lý chi phí nhân công nhưng chi phí dự phòng không đủ, làm vượt tổng mức đầu tư hoặc làm thay đổi cơ cấu chi phí dự án thì Công an tỉnh không thể tự quyết định mà phải báo cáo Bộ Công an và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo” – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho hay.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; đề xuất giải pháp tháo gỡ về cơ chế, phương pháp xác định đơn giá nhân công, cân đối nguồn vốn và lựa chọn hình thức quản lý hợp đồng phù hợp. Nhiều ý kiến khẳng định việc đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để các nhà thầu yên tâm thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình trường học vùng biên.

Đại diện nhà thầu phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đại diện nhà thầu thi công các dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS cho biết: Việc huy động nhân công cho các dự án Trường phổ thông liên cấp cực kỳ khó khăn. Để tuyển dụng được lao động thì bắt buộc tăng giá nhân công lên. Điều này gây khó khăn cho nhà thầu và ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Chính vì vậy, nhà thầu mong cơ quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh giá nhân công theo thực tế.

Theo đại diện Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đã hướng dẫn rất rõ phương pháp khảo sát nhân công để công bố chung cho toàn tỉnh và riêng từng dự án. Việc điều chỉnh đơn giá nhân công cho phù hợp thực tế, áp dụng cho các dự án là hoàn toàn hợp lý, hợp pháp…

Đại diện Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhất trí với các đề xuất của Công an tỉnh Lai Châu về phương án xử lý đơn giá nhân công theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để nhà thầu ổn định nguồn nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng các công trình.

Ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại tất cả những cái nội dung chi, đặc biệt là cắt giảm một số hạng mục chưa cần thiết, tập trung ưu tiên tối đa nguồn lực cho các hạng mục trực tiếp phục vụ công tác dạy và học; tiếp tục đề nghị với Trung ương bổ sung nguồn đền bù giải phóng mặt bằng mà địa phương đã tạm thời bố trí nguồn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở GD&ĐT cùng với chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các trình tự thủ tục, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều chỉnh kịp thời, tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.