Lai Châu - Lào Cai "bắt tay" gỡ vướng, tăng tốc dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông, tăng cường liên kết vùng Tây Bắc, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và giao thương giữa hai địa phương.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu, đến nay công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lai Châu cơ bản hoàn thành, với khoảng 99% diện tích đã được bàn giao cho các đơn vị thi công.

UBND tỉnh Lai Châu làm việc với UBND tỉnh Lào Cai nhằm trao đổi, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. Ảnh: Nguyễn Chanh.

Tại phía tỉnh Lào Cai, các cơ quan chức năng đang tích cực triển khai các thủ tục liên quan đến thu hồi đất, xử lý tài sản rừng, kiểm đếm cây trồng và hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trước đó, ngày 9/6, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu cùng các đơn vị liên quan đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, làm việc với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai để rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư và các nội dung phục vụ thi công dự án.

Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Chanh.

Hai địa phương đã thống nhất tập trung hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng; nghiên cứu phương án mở rộng tuyến đường Sín Chải để phục vụ vận chuyển vật tư, thiết bị; đồng thời đẩy nhanh việc xác minh diện tích, số lượng cây thảo quả và xử lý tài sản phát sinh từ khai thác lâm sản.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn còn một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ như việc phê duyệt bản đồ địa chính tại một số khu vực, xử lý tài sản tận thu từ rừng, xác định cơ chế bồi thường đối với cây thảo quả và các loại cây trồng dưới tán rừng, cũng như phương án xử lý các bãi thải phục vụ thi công.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh cùng các sở, ngành chuyên môn đã tập trung thảo luận, thống nhất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan đến tài sản rừng, phương án bồi thường cây thảo quả và giải quyết các vấn đề về bãi thải để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối giao thông, thúc đẩy liên kết vùng và tạo động lực phát triển mới cho cả Lai Châu và Lào Cai.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu báo cáo tiến độ triển khai Dự án tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Chanh.

Ông Hà Trọng Hải cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh Lào Cai trong thời gian qua, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với phía Lai Châu kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu được giao làm đầu mối theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các nội dung đã thống nhất trước ngày 30/6.

Đồng tình với các đề xuất của tỉnh Lai Châu, ông Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định địa phương luôn ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai hiệu quả. Tỉnh Lào Cai sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của tỉnh Lai Châu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao trước ngày 30/6/2026, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Với quyết tâm của cả hai địa phương, những "điểm nghẽn" trong công tác giải phóng mặt bằng và xử lý các thủ tục liên quan đang từng bước được tháo gỡ, tạo tiền đề quan trọng để Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên tăng tốc về đích theo kế hoạch đề ra.