Lá sung nấu nước uống có tác dụng gì?

Lá sung có tác dụng gì?

Lá sung có màu xanh đậm, mặt lá hơi ráp, chứa nhiều hợp chất thực vật như polyphenol, flavonoid, tanin cùng một số thành phần dinh dưỡng khác với hàm lượng thay đổi tùy giống cây và điều kiện sinh trưởng.

Theo y học cổ truyền, lá sung có vị chát, tính bình và được sử dụng trong một số bài thuốc, kinh nghiệm dân gian nhằm hỗ trợ sức khỏe. Dưới góc độ nghiên cứu hiện đại, lá sung chứa nhiều hợp chất sinh học đang được quan tâm; một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ghi nhận các hợp chất này có hoạt tính chống oxy hóa.

Từ đặc điểm thành phần và kinh nghiệm sử dụng trong dân gian, lá sung được nghiên cứu về một số lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng hiện nay vẫn ở mức nghiên cứu thực nghiệm, chưa đủ để khẳng định hiệu quả phòng hoặc điều trị bệnh ở người.

Bổ sung các hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa

Lá sung chứa một số hợp chất thực vật như flavonoid và polyphenol. Các hợp chất này được quan tâm trong nghiên cứu nhờ khả năng chống oxy hóa trong điều kiện thực nghiệm, góp phần trung hòa các gốc tự do. Tuy nhiên, những kết quả này chưa đồng nghĩa với việc sử dụng lá sung có tác dụng chống oxy hóa hoặc bảo vệ tế bào ở người.

Góp phần đa dạng hóa lựa chọn đồ uống

Nếu được sử dụng như một loại nước thảo mộc với lượng phù hợp và không thêm nhiều đường, nước lá sung có thể là một lựa chọn đồ uống thay thế cho các loại nước có hàm lượng đường cao. Tuy nhiên, việc sử dụng nước lá sung không thay thế vai trò của một chế độ ăn đa dạng, cân đối và giàu thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Lá sung không chỉ có mặt trong một số món ăn, còn là nguyên liệu trong một số bài thuốc dân gian. Ảnh AI

2. Ứng dụng dân gian dùng lá sung

Nấu nước lá sung để uống

Nếu muốn dùng nước lá sung như một loại đồ uống thảo mộc, nên chế biến đơn giản và tránh sử dụng quá mức.

- Sơ chế lá: Chọn lá sạch, không dập nát rửa kỹ dưới vòi nước (có thể ngâm nước sạch vài phút rồi để ráo).

- Nấu nước: Dùng khoảng 10 - 15 lá sung tươi, 1 - 1,5 lít nước; đun sôi rồi hạ nhỏ lửa khoảng 5 -10 phút, lọc lấy nước.

Lưu ý: Không cần đun quá lâu vì thời gian nấu dài không làm tăng hiệu quả mà còn khiến nước có mùi nồng.

- Cách dùng: Có thể uống như một loại nước thảo mộc trong ngày nhưng không nên uống thay hoàn toàn nước lọc.

Nước lá sung trị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa

- Nguyên liệu: Lá sung non hoặc lá sung tật 20g, nụ sim 10g.

- Cách dùng: Rửa sạch nguyên liệu, cho vào nồi sắc cùng 500ml nước đến khi còn khoảng 200ml; chia làm 2 lần uống khi còn ấm trong ngày, dùng liên tục 2 - 3 ngày.

Bài thuốc này phù hợp với các trường hợp rối loạn tiêu hóa nhẹ hoặc tiêu chảy do lạnh bụng, ăn đồ lạ. Nếu tình trạng tiêu chảy kéo dài trên 3 ngày, có dấu hiệu mất nước, sốt cao hoặc đi ngoài ra máu, cần đi khám điều trị thích hợp.

Bài thuốc hỗ trợ người bị đái tháo đường

- Nguyên liệu: Lá sung bánh tẻ 30g.

- Cách dùng: Dùng lá sung tươi đun sôi với 1 lít nước trong 15 phút, uống thay nước trà hàng ngày để hỗ trợ cân bằng đường huyết.

- Lưu ý: Bài thuốc này chỉ mang tính chất hỗ trợ, không thể thay thế cho các loại thuốc hạ đường huyết hoặc insulin do bác sĩ kê đơn.

Bài thuốc hỗ trợ tăng tiết sữa cho phụ nữ sau sinh

- Nguyên liệu: Lá sung tật 100g, chân giò lợn 1 cái; rửa sạch từng lá, ngâm qua nước muối loãng để loại bỏ mủ dư thừa, bụi bẩn và côn trùng. Chân giò lợn cần cạo sạch lông, chặt miếng vừa ăn, chần qua nước sôi để loại bỏ mùi hôi và chất bẩn trước khi ninh.

- Cách dùng: Ninh chung lá sung với chân giò heo và gia vị vừa ăn cho đến khi mềm hẳn; nên ăn khi còn ấm nóng, dùng cả nước lẫn cái trong khoảng 3 - 5 ngày liên tục.

- Lưu ý: Gia vị nêm nếm nên thanh nhẹ, tránh nêm quá nhiều muối vì muối dư thừa có thể gây tích nước hoặc ảnh hưởng đến chất lượng sữa mẹ. Chân giò chứa nhiều chất béo, ăn quá nhiều hoặc quá dày đặc dễ gây đầy bụng, khó tiêu hoặc ngán, gây tăng cân; có thể hớt bớt lớp mỡ thừa nổi lên trên bề mặt nước hầm trước khi ăn.

Không dùng trong trường hợp mẹ bị tắc tuyến sữa, viêm tuyến sữa; bị rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, tiêu chảy hoặc táo bón nặng... Một số trẻ sơ sinh nhạy cảm có thể bị đầy hơi hoặc thay đổi thói quen đi ngoài khi mẹ thay đổi chế độ ăn. Nếu thấy bé có dấu hiệu khó chịu, mẹ nên tạm dừng sử dụng.

Bài thuốc chữa xơ gan, vàng da

Nguyên liệu: Lá sung tật 20g, cây chó đẻ (diệp hạ châu) 20g, nghệ vàng 12g.

Cách dùng: Sắc với 600ml nước còn 200ml, chia uống 2 lần trong ngày trước bữa ăn.

Bài thuốc này hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc gan và lợi mật theo kinh nghiệm y học cổ truyền. Khi có dấu hiệu vàng da hay nghi ngờ xơ gan, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để xét nghiệm chức năng gan, siêu âm và điều trị theo đúng phác đồ.

Các bài thuốc trên mang tính chất hỗ trợ theo kinh nghiệm dân gian. Người có bệnh lý nền mạn tính nên tham khảo ý kiến thầy thuốc hoặc bác sĩ chuyên khoa trước khi áp dụng lâu dài.



