Kiểm lâm Sơn La đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên rừng

Ngày 7/7, ông Nguyễn Huy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La đã trực tiếp làm việc với Hạt Kiểm lâm khu vực XII để kiểm tra, đánh giá tiến độ, đôn đốc và chỉ đạo công tác rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp.

Ông Nguyễn Huy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La.

Thực hiện kế hoạch của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm khu vực XII đã chủ động xây dựng phương án triển khai, lựa chọn xã Muổi Nọi làm địa phương điểm để thực hiện việc rà soát, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị đã huy động cán bộ, công chức tập trung rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin với thực tế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và thống nhất.

Đến nay, Hạt Kiểm lâm khu vực XII đã hoàn thành nhập thông tin cho 1.824/2.024 thửa đất, đạt trên 90% khối lượng công việc; đồng thời gắn tệp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1.021 thửa.

Đơn vị đang tiếp tục tập trung nhân lực, tranh thủ thời gian hoàn thiện việc nhập dữ liệu, quét hồ sơ, kiểm tra, đối soát và đồng bộ toàn bộ cơ sở dữ liệu theo đúng quy trình, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/7.

Đến nay, Hạt Kiểm lâm khu vực XII đã hoàn thành nhập thông tin cho 1.824/2.024 thửa đất và gắn tệp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1.021 thửa. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo kết quả triển khai, ông Nguyễn Huy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm của tập thể lãnh đạo, công chức Hạt Kiểm lâm khu vực XII trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về tính chính xác của dữ liệu, đơn vị vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện bài bản và đạt được những kết quả tích cực.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La yêu cầu Hạt Kiểm lâm khu vực XII tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bố trí hợp lý nhân lực, tăng cường kiểm tra, rà soát để bảo đảm dữ liệu sau khi hoàn thiện có chất lượng cao, hạn chế tối đa sai sót. Đồng thời, đơn vị cần tập trung đẩy nhanh tiến độ nhập dữ liệu, quét hồ sơ và đồng bộ thông tin, quyết tâm hoàn thành, thậm chí hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch đã đề ra.

"Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý trước mắt mà còn tạo nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực lâm nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên rừng, hỗ trợ công tác quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng một cách bền vững", Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm động viên tập thể công chức Hạt Kiểm lâm khu vực XII, ghi nhận tinh thần quyết tâm và những kết quả bước đầu đạt được. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức kiểm lâm cơ sở, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ và đúng tiến độ. Kết quả đạt được sẽ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý lâm nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành lâm nghiệp trong giai đoạn mới.