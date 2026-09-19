Kiểm Lâm 5 tỉnh phía Bắc ký quy chế phối hợp, chung tay giữ rừng vùng giáp ranh

Kiểm lâm tăng cường phối hợp giữ rừng vùng giáp ranh

Mới đây, tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang và Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Phú Thọ tổ chức hội nghị trao đổi, thảo luận và thống nhất Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, làm cơ sở pháp lý cho công tác phối hợp giữa các tỉnh sau sắp xếp địa giới hành chính.



Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại các khu vực giáp ranh. Đây là những địa bàn có đặc điểm địa hình phức tạp, diện tích rừng lớn, trong khi hoạt động sản xuất, đi lại và giao thương của người dân có sự liên kết giữa các địa phương.

Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, bảo vệ rừng như: quản lý rừng và đất lâm nghiệp; phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm soát Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS); tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn người dân trong bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng.

Chi cục Kiểm lâm các tỉnh ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Mai Anh

Đặc biệt, các lực lượng Kiểm lâm thống nhất tăng cường phối hợp trong kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp xảy ra tại khu vực giáp ranh. Khi phát sinh vụ việc có liên quan đến địa bàn từ hai tỉnh trở lên, các đơn vị sẽ chủ động trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, xử lý theo đúng quy định.

Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Đối với những khu vực rừng nằm giáp ranh giữa các địa phương, nguy cơ cháy rừng có thể lan rộng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Vì vậy, việc chia sẻ thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, tình hình thời tiết, các điểm có nguy cơ xảy ra cháy và phương án huy động lực lượng khi có sự cố được xác định là nội dung quan trọng trong quy chế phối hợp.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng; chủ động kiểm tra những khu vực có nguy cơ cao; phối hợp xử lý ngay từ cơ sở khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.



Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Mai Anh

Ký quy chế, tạo cơ sở phối hợp lâu dài

Một nội dung đáng chú ý tại hội nghị là việc các đơn vị thống nhất Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp.

Trên cơ sở những nội dung đã thống nhất, đại diện các đơn vị đã ký kết Quy chế phối hợp. Đây được xem là cơ sở để lực lượng Kiểm lâm các địa phương tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh tại khu vực giáp ranh.

Quy chế cũng góp phần nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong công tác quản lý rừng, đất lâm nghiệp; phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm; đồng thời tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến nhiều địa bàn.

Hội nghị trao đổi, thảo luận và thống nhất Quy chế phối hợp trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng. Ảnh: Mai Anh

Việc tổ chức hội nghị và ký kết Quy chế phối hợp có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh các địa phương sau sắp xếp địa giới hành chính đang tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, trong đó có lực lượng Kiểm lâm theo Nghị định số 42/2026/NĐ-CP.

Từ việc thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra đến xử lý các vụ việc cụ thể, sự phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm các tỉnh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, phòng ngừa cháy rừng và bảo đảm việc chấp hành pháp luật về lâm nghiệp.

Qua đó, từng bước hình thành cơ chế phối hợp chặt chẽ, chủ động giữa các địa phương, nhất là tại những khu vực rừng giáp ranh; góp phần giữ rừng, giữ đất lâm nghiệp và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.