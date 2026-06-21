Khi nào khởi công xây dựng cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 2?

Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 2), đoạn từ xã Tân Quang đến Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy có tổng chiều dài gần 60km. Ảnh: AI.

Ngày 12/12/2025, HĐND tỉnh tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐND thông qua chủ trương đầu tư dự án.

Tiếp đó, ngày 27/1/2026, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình làm chủ đầu tư dự án.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, tỉnh Tuyên Quang đã bố trí kế hoạch vốn 100 tỷ đồng phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư. Đến nay, chủ đầu tư đã giải ngân hơn 1,16 tỷ đồng cho các hạng mục liên quan đến khảo sát, lập hồ sơ và các công việc chuyên môn khác.

Hiện công tác khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng A2Z đã huy động 13 mũi khảo sát ngoài hiện trường với sự tham gia của khoảng 50 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng 12 thiết bị chuyên dụng.

Kết quả thực hiện cho thấy, khối lượng khảo sát địa hình đã hoàn thành khoảng 95%, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phục vụ thiết kế tuyến.

Đối với công tác khảo sát địa chất, đơn vị tư vấn đã thực hiện được 30 trên tổng số 112 lỗ khoan theo kế hoạch. Riêng khảo sát thủy văn đã hoàn thành 100% khối lượng công việc.

Ông Lương Văn Đoàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyên Quang cho biết: Đơn vị đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị đầu tư, đồng thời xây dựng đường găng tiến độ đối với từng hạng mục công việc để kiểm soát và đôn đốc thực hiện.

Hiện nay, đơn vị cũng đang tập trung phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 30/6/2026, rút ngắn khoảng 20 ngày so với thời hạn hợp đồng đã ký kết.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, dự án sẽ được tổ chức thẩm định, phê duyệt trước ngày 15/7/2026.

Trên cơ sở đó, các thủ tục tiếp theo sẽ được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm đủ điều kiện khởi công xây dựng trong tháng 12/2026 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Khi dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 2) hoàn thành sẽ rút ngắn khoảng cách từ các tỉnh lên phường Hà Giang 1, 2. Ảnh: Mùa Xuân.

Trong các địa phương nằm trên hướng tuyến, xã Phú Linh là một trong những nơi chịu tác động lớn nhất của dự án.

Theo phương án sơ bộ, tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 2 đi qua địa bàn 8 thôn của xã với chiều dài khoảng 9,1km và được bố trí một nút giao kết nối quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế địa phương trong tương lai.

Để phục vụ thi công dự án, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi trên địa bàn xã khoảng 120ha. Trong đó, 115 hộ dân có đất ở bị ảnh hưởng và thuộc diện phải bố trí tái định cư.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát hiện trạng sử dụng đất, thống kê tài sản trên đất và xây dựng phương án tái định cư nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Ông Lưu Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Phú Linh cho biết, ngay sau khi có chủ trương triển khai dự án, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt.

Xã Phú Linh đã thành lập các tổ công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn để rà soát hiện trạng sử dụng đất, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Với số lượng hộ dân bị ảnh hưởng khá lớn, công tác quy hoạch các khu tái định cư đang được địa phương phối hợp tích cực với các sở, ngành và chủ đầu tư nghiên cứu, lựa chọn vị trí phù hợp, bảo đảm điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và sinh kế cho người dân sau khi di dời.

Khi tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 2 hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận các điểm đến nổi tiếng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Mùa Xuân.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 2) sẽ tạo bước đột phá về kết nối giao thông giữa trung tâm tỉnh với khu vực biên giới.

Tuyến đường không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy mà còn mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và logistics.

Đặc biệt, công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận các điểm đến nổi tiếng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của khu vực.

Đây được xem là một trong những dự án có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho tỉnh Tuyên Quang trong những năm tới.

Theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND tỉnh Tuyên Quang ngày 12/12/2025 về Quyết định chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Tuyên Quang -Hà Giang(giai đoạn 2), đoạn Tân Quang đến của khẩu quốc tế Thanh Thủy:

1. Mục tiêu đầu tư: Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 2),đoạn Tân Quang đến cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy là dự án trọng điểm của tỉnh.

Việc đầu tư xây dựng dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao,tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninhtrên địa bàn tỉnh.



2. Quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài tuyến: Khoảng 57,87 Km.- Dự án được thiết kế theo Tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc (TCVN 5729:2012).



- Quy mô mặt cắt ngang: Bnền = 25,25m (Bề rộng mặt đường Bm =4x3,75m;Bề rộng rải phân cách giữa Bpc = 0,75m; Bề rộng dải an toàn giữa Bat=2x1,0m;Bề rộng làn dừng khẩn cấp Bkc=2x3,0m; Bề rộng lề đất Blề =2x0,75m;).



+ Điểm đầu: Km104+295 trùng với điểm cuối dự án Giai đoạn 1(Km27+295) thuộc xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang.



+ Điểm cuối: Km162+164 (tại Km307+500 Quốc lộ 2) kết nối với cửa khẩuquốc tế Thanh Thủy thuộc xã Thanh Thuỷ, tỉnh Tuyên Quang.



3. Tổng mức đầu tư: 14.802.262.000.000 đồng (Mười bốn nghìn, támtrăm linh hai tỷ, hai trăm sáu mươi hai triệu đồng).



4. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương.



5. Dự kiến kế hoạch vốn bố trí- Vốn ngân sách trung ương năm 2025: 100.000.000.000 đồng (Quyết địnhsố 1566/QĐ-TTG ngày 19/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ).



- Vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030: 14.702.000.000.000 đồng.



6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tân Quang, Linh Hồ, Vị Xuyên, Phú Linh,Thanh Thủy, Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.



7. Thời gian thực hiện dự án: 2025-2030.



8. Nội dung khác: Dự kiến quy mô diện tích rừng cần chuyển sang mụcđích khác để thực hiện dự án là 288,17ha.